Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений

Государственный оператор сотовой связи MEGA напоминает о тарифе, который создан специально для тех, кто ежедневно работает во благо страны — учителей, врачей, военнослужащих, сотрудников МЧС и всех работников государственных учреждений.

Тариф «Мамлекеттик» — это не просто выгодное предложение, а знак признательности тем, кто обеспечивает развитие Кыргызстана.

Проект реализован совместно с госучреждением «Кызмат» при поддержке Государственного агентства по делам госслужбы и местного самоуправления при кабинете министров КР. Подключиться к тарифу могут все сотрудники гос- и муниципальных организаций, зарегистрированные в системе e-Kyzmat.

Что включает тариф «Мамлекеттик» (всего за 250 сомов в месяц):

  • 40 гигабайт интернета на максимальной скорости;
  • бесплатная раздача Wi-Fi;
  • 20 минут на звонки другим операторам;
  • безлимитные звонки и SMS внутри MEGA;
  • 50 ТВ-каналов для отдыха после работы.

Как подключить:
— через приложение MEGA24 в разделе «Тарифы» достаточно нажать «Подключить» — система e-Kyzmat автоматически подтвердит статус госслужащего, и тариф активируется мгновенно;
— в центрах продаж и обслуживания;
— у промоутеров компании.

MEGA продолжает создавать решения, которые делают связь доступной, а жизнь — удобнее.
MEGA — с признательностью тем, кто служит народу!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
