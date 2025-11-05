15:42
MBANK предлагает 15 процентов годовых по депозиту на девять месяцев

Осень — сезон, когда можно не только подвести финансовые итоги года, но и заложить основу будущей прибыли. MBANK объявил о запуске акции: теперь по срочному депозиту на девять месяцев действует повышенная ставка — 15 процентов годовых в сомах.

Доход уже к лету — без риска

Депозит рассчитан на тех, кто ищет стабильный доход при минимальных рисках. Срок в девять месяцев позволяет получить ощутимую прибыль уже к следующему лету, при этом все вклады застрахованы до 1 миллиона сомов, что гарантирует сохранность средств.

Условия:

• ставка — 15 процентов годовых в сомах;
• срок — девять месяцев;
• минимальная сумма — 1 тысяча сомов;
• пополнение не предусмотрено.

Все онлайн — быстро и удобно

Депозит можно открыть в несколько кликов в приложении MBANK — без визита в отделение и без бумажной волокиты.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
