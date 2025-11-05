В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности

В Бишкеке 5 ноября прошел венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности, организованный Посольством Венгрии в Кыргызской Республике совместно с Венгерско-Кыргызским фондом развития. Мероприятие собрало представителей государственных органов и компаний из обеих стран.

Цель форума — развитие партнерских отношений между венгерскими и кыргызскими компаниями, а также обмен технологическим опытом в сфере переработки сельскохозяйственной и пищевой продукции.

С приветственным словом к участникам обратился посол Венгрии в КР Шандор Дороги, подчеркнув, что пищевая промышленность является одной из потенциальных сфер венгерско-кыргызского экономического взаимодействия.

«Она напрямую связана с продовольственной безопасностью, устойчивым развитием регионов и качеством жизни людей. Венгрия имеет богатый опыт в этой сфере и высокие стандарты производства продуктов питания, основанные на сочетании традиций и инноваций.

Фото 24.kg. Посол Венгрии в КР

Наши венгерские компании представляют сегодня широкий спектр технологий и решений, от переработки и упаковки до автоматизации и контроля качества. Мы убеждены, что их продукция и опыт могут внести реальный вклад в развитие кыргызского агропромышленного комплекса. Венгерские компании заинтересованы не только в экспорте, но и в передаче знаний и обучении специалистов.

Кыргызстан в свою очередь обладает значительным потенциалом: высококачественное сырье и растущий внутренний и внешний рынок создают благоприятные условия для сотрудничества.

Форум, который мы открываем сегодня, имеет особое значение, он проходит накануне четвертого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится в Будапеште 20–21 ноября. Мы надеемся, что результаты сегодняшних встреч станут хорошим вкладом в общие усилия по укреплению венгерско-кыргызских экономических связей», — отметил он.

В форуме также принял участие президент Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев, отметив, что Кыргызстан и Венгрию связывают дружественные отношения, основанные на взаимном уважении, партнерстве и общей заинтересованности в расширении экономического сотрудничества.

«Кыргызстан имеет благоприятные природные условия для развития сельского хозяйства и пищевой промышленности: чистая горная вода, высокогорный климат, насыщенные минералами почвы создают естественные предпосылки для производства экологически чистой продукции, востребованной на международных рынках. По итогам 2024 года экспорт овощей из Кыргызстана превысил $117 миллионов, а экспорт фруктов составил более $61 миллиона.

Фото 24.kg. Темир Сариев

Кроме того, в 2025 году в Кыргызстане был отмечен значительный рост объемов производства пищевой промышленности — на 49 процентов за январь—июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это показатель высокой динамики развития отрасли и растущей конкурентоспособности кыргызской продукции», — отметил Темир Сариев.

Глава ТПП добавил, что сегодня в Кыргызстане существует большой потенциал в переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе:

— сахарная отрасль — переработка до 700 тысяч тонн сахарной свеклы в год;

— мукомольно-крупяная отрасль — производство до 1,6 тысячи тонны муки и 220 тонн крупы в сутки;

— плодоовощная переработка: мощности позволяют перерабатывать до 150 тысяч тонн в год.

«Однако существует и серьезный вызов: ежегодно до 40 процентов урожая плодоовощной продукции остается непереработанным и теряется из-за нехватки перерабатывающих предприятий и холодильных мощностей, проблем логистики и сбыта и неэффективных систем обращения с органическими отходами.

Сегодняшний форум должен стать отправной точкой для перехода: от сырьевого экспорта — к экспорту готовой продукции, от потерь урожая — к созданию нового продукта, подходящего для экспорта, от непереработанных отходов — к ресурсосбережению и новой индустрии переработки.

Мы видим большие перспективы совместной работы с Венгрией, включая создание совместных перерабатывающих предприятий в Кыргызстане, внедрение венгерских технологий хранения и переработки, совместный выход на рынки ЕС и Ближнего Востока», — добавил Темир Сариев.

Директор Департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Мухтар Чыналиев рассказал о текущем состоянии перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

Председатель правления Венгерско-Кыргызского фонда развития Улан Сарбанов напомнил о действующих программах финансирования совместных проектов.

На сегодняшний день фонд профинансировал четыре проекта. Приоритетными направлениями фонда в основном являются сельское хозяйство, промышленность, водное хозяйство и энергетика.

Фото 24.kg. Улан Сарбанов

В ходе форума состоялись презентации четырех ведущих венгерских предприятий: Maurer Gép Ltd. — производитель оборудования для переработки овощей и фруктов, Pi Vision Holding Private Ltd. — разработчик инновационной технологии биофилизации, позволяющей сохранять фрукты, овощи и мед без добавок и консервантов при сохранении всех витаминов и питательных свойств, Unimatik Ltd. — компания по производству комплексных решений для пищевой промышленности, Malomgyártó Ltd. — венгерское предприятие, которое специализируется на производстве настольных мельниц собственной разработки.

Форум стал важным этапом подготовки к 4-му заседанию Кыргызско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится 20–21 ноября 2025 года в Будапеште.