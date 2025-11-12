16:50
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Бизнес

iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой

Отличная новость для фанатов Apple: теперь вся линейка iPhone 17 доступна для заказа в O!Store.

iPhone 17 — это следующий шаг в развитии технологий Apple. Устройство получило обновленный дизайн с еще более тонкими рамками, мощнейший процессор A19 Bionic, усовершенствованную камеру с технологией нейросъемки и улучшенным ночным режимом. Новый дисплей Super Retina XDR обеспечивает впечатляющую яркость и энергоэффективность, а аккумулятор нового поколения работает еще дольше.

Долгожданная новинка представлена в филиалах O!Store по следующим адресам:

  • улица Абдрахманова (бывшая Советская), 170/2;
  • проспект Чуй, 155, ТРЦ «ЦУМ», 1 этаж;
  • проспект Айтматова, 3, ТРЦ «Азия Молл»;
  • улица Ибраимова, 115, ТРЦ «Дордой Плаза», у входа с западной стороны.

Все смартфоны проходят официальную регистрацию IMEI. Покупая в O!Store, вы получаете уверенность в легальности и бесперебойной работе вашего iPhone.

Мировая гарантия действует 1 год, а к моделям 17 Pro и Pro Max вы получите чехол с поддержкой для подключения беспроводной зарядки в подарок.

Есть рассрочка и кредит

Все смартфоны доступны в рассрочку от 6 месяцев или в кредит до 24 месяцев без первого взноса от 5 тысяч 365 сомов в месяц!

Выбирайте свою модель любимого цвета и заказывайте с бесплатной доставкой по Бишкеку уже сейчас в приложении «Мой О!» на O!Market по ссылке: https://market.o.kg/ru/blocks/7346.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», который может отказать в его предоставлении.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 г. Подробнее на сайте obank.kg, актуальные условия в «Мой О!».

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ОсОО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/350642/
просмотров: 485
Версия для печати
Материалы по теме
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Почему аисты в Кыргызстане годами выбирают «квартиры» на сотовых вышках
Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Криптовалюта теперь в «Мой О!»
Как номер телефона может стать вашим личным брендом
Популярные новости
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
Бизнес
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
12 ноября, среда
16:45
Женская сборная Кыргызстана по волейболу победила в зональном чемпионате Азии Женская сборная Кыргызстана по волейболу победила в зон...
16:24
Впервые за 90 лет отремонтировали школу в Нарыне
16:08
Подозреваемого в 29 кражах из магазинов мобильной техники задержали в Караколе
16:01
В борьбе с браконьерами на Иссык-Куле используют подводные и воздушные дроны
15:47
Теперь вырастут чемпионы. Камчыбек Ташиев открыл футбольную площадку в Узгене