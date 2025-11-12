Отличная новость для фанатов Apple: теперь вся линейка iPhone 17 доступна для заказа в O!Store.

iPhone 17 — это следующий шаг в развитии технологий Apple. Устройство получило обновленный дизайн с еще более тонкими рамками, мощнейший процессор A19 Bionic, усовершенствованную камеру с технологией нейросъемки и улучшенным ночным режимом. Новый дисплей Super Retina XDR обеспечивает впечатляющую яркость и энергоэффективность, а аккумулятор нового поколения работает еще дольше.

Долгожданная новинка представлена в филиалах O!Store по следующим адресам:

улица Абдрахманова (бывшая Советская), 170/2;

проспект Чуй, 155, ТРЦ «ЦУМ», 1 этаж;

проспект Айтматова, 3, ТРЦ «Азия Молл»;

улица Ибраимова, 115, ТРЦ «Дордой Плаза», у входа с западной стороны.

Все смартфоны проходят официальную регистрацию IMEI. Покупая в O!Store, вы получаете уверенность в легальности и бесперебойной работе вашего iPhone.

Мировая гарантия действует 1 год, а к моделям 17 Pro и Pro Max вы получите чехол с поддержкой для подключения беспроводной зарядки в подарок.

Есть рассрочка и кредит

Все смартфоны доступны в рассрочку от 6 месяцев или в кредит до 24 месяцев без первого взноса от 5 тысяч 365 сомов в месяц!

Выбирайте свою модель любимого цвета и заказывайте с бесплатной доставкой по Бишкеку уже сейчас в приложении «Мой О!» на O!Market по ссылке: https://market.o.kg/ru/blocks/7346.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», который может отказать в его предоставлении.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 г. Подробнее на сайте obank.kg, актуальные условия в «Мой О!».

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ОсОО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.