Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления

В честь Нового года сервис MegaPay запускает праздничное предложение: пользователи могут получать до 26 процентов кешбэка бонусами за оплату товаров и услуг в популярных категориях.
Новогодний кешбэк в MegaPay доступен за:
-
подарки и покупки — гаджеты, аксессуары, обувь;
-
отдых и путешествия — отели и туристические услуги;
-
билеты на мероприятия — концерты, шоу и события;
-
обучение и развитие — IT-курсы и образовательные программы.
Бонусы начисляются по стандартным условиям сервиса MegaPay и позволяют встречать Новый год с еще большей выгодой.
Партнеры MegaPay:
-
центр отдыха «Кой-Таш»;
-
Kassir.kg;
-
турагентство Avia Travel Club;
-
магазин мобильных аксессуаров и гаджетов Mobi Market;
-
IT-школа MegaLab;
-
магазин женской обуви Brandstock.
MegaPay — удобный способ оплачивать новогодние покупки!
Лицензии НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.