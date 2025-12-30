График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные

В новогодние выходные график работы офиса по обслуживанию населения филиала «Бишкекгаз», расположенного на улице Горького, 22, изменится. Об этом сообщает «Газпром Кыргызстан».

Режим работы в новогодние праздники:

31 декабря: с 9.00 до 14.00;

1-3 января 2026 года: с 13.00 до 17.00;

4 января: нерабочий день;

5-10 января: с 9.00 до 15.00.

В связи с закрытием финансового года банками в ЦОН по улице Горького, 22 до 5 января платежи будут приниматься только в безналичной форме — через электронные кошельки или мобильный банкинг по QR-коду.

В компании напоминают, что посещать ее ЦОН не обязательно. Услуги можно получить онлайн в удобное время. Для этого необходимо скачать мобильное приложение или воспользоваться «личным кабинетом» на официальном сайте.