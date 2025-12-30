Simbank повысил ставки по депозитам до 16,5 процента годовых

Simbank — мобильный банковский сервис от Doscredobank — сообщил о повышении процентных ставок по депозитам. Максимальная ставка теперь составляет до 16,5 процента годовых.

По информации компании, ставка до 16 процентов годовых действует по вкладам с ежемесячной выплатой процентов, а до 16,5 процента — по депозитам с выплатой дохода в конце срока. Это делает депозиты Simbank одними из наиболее привлекательных в Кыргызстане.

Депозиты в Simbank открываются полностью онлайн — через мобильное приложение. Процесс занимает около трех минут и не требует посещения отделений или оформления бумажных документов. Проценты по депозитам начисляются ежедневно, с возможностью их ежемесячного получения.

В Simbank также отмечают, что все депозиты застрахованы Агентством по защите депозитов Кыргызской Республики. При необходимости вклад можно закрыть досрочно — в этом случае проценты выплачиваются по сниженной ставке.



О Simbank

Simbank — мобильный сервис от Doscredobank. Он позволяет клиентам выполнять большинство финансовых операций онлайн — через удобное приложение, без посещения отделений и оформления бумажных документов.

Приложение дополняет традиционные каналы обслуживания Doscredobank и расширяет возможности дистанционного управления финансами. Чтобы получить карту Simbank, достаточно скачать приложение и пройти быструю регистрацию, карту можно забрать в отделении или заказать бесплатную доставку.