Бизнес

От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год

Декабрь — время подводить итоги. Особенно в сферах, где изменения не всегда заметны. Платежные системы редко оказываются в центре внимания, но именно они показывают, как на самом деле движется экономика. В 2025 году одним из таких индикаторов стала национальная платежная система «Элкарт» (ЗАО МПЦ).

Рост, который бросается в глаза

Сегмент оператора взаимодействия ELQR за год вырос более чем в 10 раз по объему операций и более чем в 7 раз по их количеству. К системе подключены 20 коммерческих банков и 108 платежных сервис-провайдеров. Общий оборот достиг более 900 миллиардов сомов. Для рынка это уже не просто цифры — это реальная инфраструктура, на которой держится движение денег в стране.

Трансграничные переводы без лишней сложности

Раньше расчеты между странами требовали посредников, занимали время и сопровождались дополнительными комиссиями. В 2025 году произошли ключевые изменения: была полностью интегрирована работа с национальными платежными системами Узбекистана (Humo, Uzcard), а также подписан меморандум с НПС ArCa (Армения). Теперь деньги движутся быстрее, прозрачнее и дешевле, что снижает барьеры для экономики и обеспечивает удобство для клиентов без лишних комиссий.

Новые возможности

Появился карточный продукт «Элкарт+» с расширенными преимуществами. Начаты работы по интеграции с китайской платежной системой Alipay+, и уже проведены первые тестовые платежи, открывающие доступ к 57 странам. Кроме того, подписан меморандум с UnionPay (Китай). Это не просто новые сервисы — это шаг к расширению возможностей и активному взаимодействию с крупными международными рынками.

Параллельно МПЦ участвовал в государственной программе по увеличению доли безналичных платежей, делая сервисы доступными даже в отдаленных районах.

Цифры, которые говорят сами за себя

На конец года в обращении находилось более 3 миллионов карт «Элкарт». Это миллионы операций каждый день: покупки, переводы, оплата услуг. Национальная платежная система перестала быть фоном, она стала частью повседневной жизни.

ЗАО МПЦ («Элкарт») превысила все поставленные планы. Итоги 2025 года показывают: система укрепила позиции внутри страны и уверенно выходит на региональный уровень. Без лишнего шума, но с заметным результатом именно такие изменения делают ее надежной и устойчивой.

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12.05.2015, 3030200220 от 20.02.2020, 6001280220 от 28.02.2020 г..

 
