Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году

Декабрь подходит к концу, а это значит, что пора подводить годовые итоги. Национальный оператор Beeline рассказал о своих ключевых социальных проектах, которые сделали уходящий год особенно ярким, добрым и запоминающимся.

Весной компания обновила компьютерное оборудование в бесплатном коворкинге Beeline в Кыргызском государственном техническом университете. Студентам, школьникам и другим посетителям это открыло еще больше возможностей для комфортной учебы и работы.

Лето запомнилось творческими мастер-классами для детей и уютной Chill Zone Beeline в бишкекском парке «Ынтымак-2». Здесь каждый желающий смог провести время в теплой атмосфере отдыха — с музыкой, играми на свежем воздухе и фильмами под открытым небом.

В августе Beeline продолжил сезон кинопоказов на Иссык-Куле. Восемь бесплатных киновечеров собрали тысячи гостей на пляжах и курортах озера, оставив на память множество ярких эмоций и впечатлений.

Осенью Beeline совместно с «Элдик Банком» провели большой субботник. Более 100 сотрудников банка и сотового оператора собрали сотни мешков мусора, показав своим примером, что забота о городе — это командная работа.

Важным направлением стала поддержка образования и молодого поколения Кыргызстана. Эксперты Beeline выступали с лекциями для студентов, участвовали в судействе на молодежных мероприятиях и чемпионатах, делились своими знаниями и опытом.

В ноябре Beeline передал современные модульные столы школе № 56 в Бишкеке. Новую мебель установили в кабинете химии, библиотеке и учительской, сделав помещения удобнее и функциональнее.

К завершению года Beeline подарил жителям разных городов Кыргызстана праздничное настроение. Государственный оператор провел серию мероприятий «Новогодний огонек» в Караколе, Кара-Балте, Баткене, Манасе, Оше, Таласе, Нарыне, Бишкеке и Токмоке. Это был незабываемый праздник с живой музыкой, сказочными персонажами, конкурсами, подарками и угощениями.

— Для Beeline 2025 год стал периодом изменений, сложных вызовов и новых задач, но несмотря ни на что работа на благо общества всегда оставалась на первом месте, — сказал исполнительный директор компании Кубаныч Шатемиров. — Впереди еще больше проектов, которые будут объединять, вдохновлять и создавать новые возможности для жителей Кыргызстана. Пусть 2026 год будет щедрым на добрые дела, хорошие новости и счастливые события. С наступающим Новым годом!

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии СРНОС при МЦРИТ КР: № 15-1420-КР от 21.12.2016 г., 16-1526-КР от 21.12.2016 г., 14-1102-КР от 17.09.2024 г., 14-1125-КР от 04.11.2024 г., 16-0089-КР от 18.08.2025 г., 21-0489-КР от 06.10.2021 г., 20-0388-КР от 07.02.2020 г..