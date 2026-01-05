Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях

Длинные новогодние выходные — время путешествий, ярких эмоций и теплого общения с друзьями и близкими. В эти дни государственный оператор сотовой связи MEGA делает все, чтобы его абоненты оставались на связи там, где проходят самые запоминающиеся моменты зимнего отдыха, — на горнолыжных базах, в частности «Каракол», а также на всем побережье озера Иссык-Куль.
Заснеженные склоны, горный воздух, активный отдых и уютные вечера — новогодние каникулы в Караколе и на Иссык-Куле традиционно собирают тысячи туристов. Чтобы каждый мог без ограничения делиться эмоциями, поздравлять родных, публиковать фото и видео и пользоваться онлайн-сервисами, компания MEGA заранее усилила и модернизировала сеть в туристических локациях.
Надежная связь в новогодние праздники — это не только комфорт, но и безопасность, уверенность и спокойствие за близких. MEGA продолжает развивать телекоммуникационную инфраструктуру в туристических регионах страны, чтобы новогодние каникулы проходили ярко, легко и по-настоящему на связи.
Пусть эти дни будут наполнены радостью, путешествиями и теплыми словами вместе с MEGA.
Майрамдар менен бөлүшүү: MEGA туристтик багыттарда менен байланышта
Узак Жаңы жылдык эс алуулар саякаттоонун, жандуу эмоциялардын жана досторуңуз жана үй-бүлөңүз менен жылуу байланыштардын убагы. Бул майрамдарда MEGA мамлекеттик уюлдук байланыш оператору кышкы эс алуунун эң эсте каларлык учурлары өткөн жерлерде — лыжа базаларында, айрыкча Караколдо жана Ысык-Көлдүн жээгинде абоненттерин байланышта кармоо үчүн колунан келгендин баарын жасап жатат.
Карлуу капталдар, таза тоонун абасы, активдүү эс алуу жана жайлуу кечтер — Каракол жана Ысык-Көлдөгү Жаңы жылдык эс алуулар салттуу түрдө миңдеген туристтерди өзүнө тартат. Ар бир адам өз эмоциялары менен бөлүшө, жакындарын куттуктай, сүрөттөрдү жана видеолорду жарыялай жана онлайн кызматтарды чектөөсүз колдоно алышы үчүн, MEGA туристтик багыттардагы тармагын алдын ала бекемдеп жана модернизациялады.
Жаңы жылдык эс алуулар учурунда ишенимдүү байланыш жайлуулукту гана эмес, ошондой эле жакындарыңыз үчүн коопсуздукту, ишенимди жана жан дүйнө тынчтыгын да билдирет. MEGA Жаңы жылдык эс алуулардын жаркын, оңой жана чындап байланышкан болушун камсыз кылуу үчүн өлкөнүн туристтик аймактарында телекоммуникациялык инфраструктураны өнүктүрүүнү улантууда.
MEGA менен бул күндөр кубанычка, саякаттарга толсун.
