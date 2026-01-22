Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime

Представьте ваш стандартный день, где за каждую оплату картой Visa Cashback O!Bank вы получаете 2 процента кешбэка вместо просто «спасибо» от кассира.

Утро: кофе, круассан и такси до офиса (600 сомов).

Обед с коллегами (600 сомов).

Вечер: полный бак бензина и пакет продуктов на пару дней (3 тысячи 800 сомов).

Досуг: книга или доставка ужина (1 тысяча сомов).

В итоге вы потратили 6 тысяч сомов на то, что купили бы в любом случае.

Выгодная математика с премиум-подпиской O!Prime:

С подпиской O!Prime вы возвращаете 120 сомов всего за один такой день. За месяц накапливается 1 тысяча 500 — 2 тысячи 500 сомов кешбэка (продукты, топливо, аптеки, кафе, такси и так далее). Этих бонусов хватит, чтобы оплатить ваш тариф мобильной связи на следующий месяц, коммунальные услуги в приложении «Мой О!» и многое другое.

Кстати, с премиум-подпиской вы получите в четыре раза больше кешбэка, чем без нее.

Как начать экономить?

Подключите O!Prime БЕСПЛАТНО на 90 дней в приложении «Мой О!» → раздел «Еще» → O!Prime.

Нет карты? Оформите Visa Cashback O!Bank бесплатно за пару минут прямо в приложении или посетите O!Store.

Жизненный вывод. Пока ваш сосед продолжает платить наличными, вы фактически обеспечиваете себя бесплатными связью и интернетом, просто прикладывая карту к терминалу. А учитывая дополнительные +10 ГБ интернет-трафика и бесплатные 90 дней подписки, это отличный способ заставить деньги работать на вас.

Подробности на o.kg.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.

ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.