Бизнес

Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается

Подведены итоги 10-й недели акции «20 миллионеров».

Очередной миллион сомов нашел своего обладателя — им стала Каухар А.

Уже десять клиентов «Оптима Банка» стали миллионерами.

Впереди еще 10 победителей, которые получат по 1 миллиону сомов.

Призы для всей семьи

В рамках акции «20 чемпионов» подарки получают и дети.

Юный держатель карты Visa Optima Gold для ребенка Актан М. выиграл iPhone 17 Air.

Побеждать проще, чем кажется!

Детям достаточно пользоваться Optima24 для повседневных платежей:

• оплачивать проезд и покупки по QR;
• оплачивать мобильную связь в приложении.

Акция вышла на важный этап — ровно половина розыгрышей позади.

Сейчас самое время подключаться и получать билеты!

20 миллионеров с «Оптима Банк» — шанс есть у каждого!

Лицензия № 018 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/361331/
просмотров: 3818
