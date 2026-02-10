01:47
Бизнес

Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд

Пока зима в Кыргызстане напоминала о холодах, клиенты «Банка Компаньон» получили возможность провести ее совсем иначе — у теплого моря, на белоснежных пляжах Таиланда. Банк подвел итоги масштабной акции «Зимние каникулы с «Банком Компаньон» и наградил самых активных участников.

Акция проходила с 1 октября по 31 декабря 2025 года и охватила все филиалы «Банка Компаньон» по стране. Участие было простым: достаточно было отправлять или получать международные денежные переводы привычной банковской услугой, которая в период акции превратилась в шанс выиграть денежные призы и путешествие мечты.

162 победителя и призовой фонд свыше 6 миллионов сомов

По итогам акции 162 клиента «Банка Компаньон» стали победителями. В течение трех этапов в каждом филиале банка определялись призеры, которые получали денежные призы от 20 до 40 тысяч сомов.

Общий призовой фонд акции превысил 6 миллионов сомов, а победители определены во всех регионах республики — от крупных городов до отдаленных населенных пунктов.

Путевки в Таиланд нашли своих владельцев

Кульминацией акции стало определение четырех главных победителей, которые получили путевки на двоих в Таиланд — возможность сменить зимние будни на солнце, море и отдых.

Обладателями главного приза стали:

  • Азамат Бусурманалиевич Тюменбаев;
  • Нурсултан Абдиманапович Абдиманапов;
  • Юлия Ивановна Дмитриева;
  • Данияр Нурмаматович Осмонов.

Три победителя определены по наибольшему общему объему международных переводов, совершенных через филиалы банка. Еще одна путевка вручена в рамках специальной номинации — за наибольший объем международных переводов, проведенных через мобильное приложение «Компаньон».

Один из победителей акции поделился своими эмоциями:

«Я регулярно пользуюсь международными переводами и даже не думал, что это может привести к такому подарку. Когда узнал о победе, сначала не поверил. Путевка в Таиланд — это настоящий сюрприз и большая радость для нашей семьи! Спасибо «Банку Компаньон» за такую возможность», — рассказал Азамат Тюменбаев.

Впереди еще больше приятных возможностей

Акция «Зимние каникулы с «Банком Компаньон» стала еще одним подтверждением того, что банк ценит доверие своих клиентов и стремится делать привычные банковские услуги источником реальных возможностей и ярких эмоций.

Впереди клиентов «Банка Компаньон» ждут новые акции, приятные сюрпризы и еще больше возможностей — как для повседневных финансовых решений, так и для осуществления больших планов и мечтаний. Следите за новостями банка и не упускайте свой шанс стать следующим победителем.

Лицензия НБ КР № 053.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/361337/
