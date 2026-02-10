01:47
Впервые в Центральной Азии: Бишкек примет международный турнир Super 4 Wrestling

13 февраля в Бишкеке на стадионе «Жаштык-Арена» состоится международный турнир по вольной борьбе Super 4 Wrestling (S4W) — соревнование нового поколения, где на одном ковре встретятся сильнейшие борцы мира.

Super 4 Wrestling — это принципиально новый формат: в каждой весовой категории выступают четыре атлета мирового уровня, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и континентов. Здесь нет «проходных» поединков — каждая схватка решающая, каждая минута на ковре имеет значение.

В турнире примут участие представители Кыргызстана, США, Японии, России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Зрителей ждут поединки в пяти олимпийских весовых категориях — от 57 до 97 килограммов, полуфиналы, схватки за третье место и финалы в рамках одного насыщенного вечера.

Super 4 Wrestling сочетает классическую вольную борьбу с современным форматом проведения соревнований, высоким темпом поединков и уровнем международного спортивного события.

Дата и место:

  • 13 февраля 2026 года;
  • начало соревнований 16.00;
  • Бишкек, «Жаштык-Арена»;
  • вход свободный.

Бишкек становится частью международной серии Super 4 Wrestling — нового стандарта мировых борцовских турниров.

История пишется на ковре. Не пропустите!

