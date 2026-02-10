«Элдик Банк» объявляет о запуске программы «Финансирование сельского хозяйства — 14» (ФСХ-14), направленной на поддержку субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса.

Программа ориентирована на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в области животноводства, растениеводства, внедрения водосберегающих технологий полива (капельное орошение, дождевание), строительства водяных резервуаров, а также тепличного хозяйства.

Кредитные средства предоставляются на развитие животноводства и растениеводства, а также на внедрение современных агротехнологий.

Условия кредитования:

В рамках программы предусмотрены следующие условия:

беззалоговое кредитование — до 500 тысяч сомов ;

; от 500 тысяч до 1 миллиона сомов — на залоговой основе для субъектов, занятых животноводством и растениеводством;

— на залоговой основе для субъектов, занятых животноводством и растениеводством; до 3 миллионов сомов — на залоговой основе для субъектов, внедряющих системы полива и осуществляющих строительство водяных резервуаров.

Срок кредитования составляет до 36 месяцев.

Льготный период по выплате основной суммы кредита — до 6 месяцев.

Процентная ставка установлена на уровне 6 процентов годовых, эффективная процентная ставка — от 6,18 процента.

Кредиты предоставляются в национальной валюте — кыргызских сомах.

Реализация программы ФСХ-14 направлена на повышение доступности финансовых ресурсов для аграрного сектора, внедрение современных технологий, повышение производительности и устойчивое развитие сельского хозяйства Кыргызской Республики.

«Элдик Банк» продолжает системную работу по поддержке предпринимательства и развитию региональной экономики страны.

Подробные условия участия в программе можно получить в филиалах и отделениях «Элдик Банка».

