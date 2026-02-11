MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает системную и масштабную работу по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Кыргызстана, последовательно повышая качество и доступность мобильной связи по всей стране.

В рамках стратегии по улучшению клиентского опыта компания активно вводит в эксплуатацию новые базовые станции и проводит модернизацию действующих объектов сети. Это позволяет обеспечивать абонентов стабильной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом даже в самых удаленных населенных пунктах.

Очередной этап развития сети затронул ключевые города и районы страны. Значительное улучшение качества 4G-связи реализовано в Бишкеке, Оше, Майлуу-Суу, Узгене, Кара-Суу, Токмоке, Кара-Балте, а также в поселке городского типа Мин-Куш Нарынской области.

Параллельно MEGA расширила и усилила покрытие в сельских населенных пунктах следующих областей:

Джалал-Абадская: имени Карла Маркса, Чек, Алчалуу, Ширин, Сузак, Кыр-Джол (Сузакский айыльный округ), Сафаровка, Дукур, Аримджан, Беш-Джыгач, Кагазды, Кара-Булак, Коминтерн, Кызыл-Джылдыз, Сары-Сыйя (бывшее имени Кирова), Черемушки;

Ошская: Кечкен-Джар, Курбан-Кара (Савайский айыльный округ), Кызыл-Шарк, Савай-Арык, Тынчтык, Жоош, Кызыл-Булак, Эрка-Кашка, Таш-Короо, Семиз-Кель, Араван (Алля-Анаровский айыльный округ), Араван (С.Юсуповский айыльный округ), Учар, Учкун (Мадынский айыльный округ), Ынтымак (Отузадырский айыльный округ), Ак-Таш, Андижанское, Бель, Борбаш (Бельский айыльный округ), Джаны-Ноокат, Жаш, Мончок-Добо, Таджик-Махалла, Интернационал, Какыр-Пилтан, Эрка-Кашка, Гюльбахор;

Чуйская: Кашкелен, Таш-Дебе, Бир-Булак, Заря, Майское, Мирный, Кожомкул, Алексеевка.

В рамках проекта по расширению сети в эксплуатацию введены новые базовые 4G-станции:

Ошская область: села Будайлык, Таш-Булак, Чон-Кыштоо;

Джалал-Абадская область: села Алмалуу-Булак, Соку-Таш, Шатрак;

Баткенская область: село Джалгыз-Булак.

Запуск новых объектов связи позволяет существенно повысить скорость передачи данных, стабильность соединения и качество услуг для тысяч абонентов.

Как государственный оператор MEGA рассматривает развитие связи не просто как технологическую задачу, а как вклад в устойчивое развитие регионов и повышение качества жизни граждан. Компания последовательно сокращает цифровой разрыв между городом и селом, обеспечивая равный доступ к современным телекоммуникационным возможностям.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

