Бизнес

Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK

Турция притягивает атмосферой, историей и бесконечными возможностями для отдыха и покупок: Босфор на закате, легендарные достопримечательности Стамбула, уютные кафе и знаменитые рынки, куда хочется возвращаться снова.

MBANK продолжает внедрять современные платежные решения и делает зарубежные поездки своих клиентов еще удобнее.

Впервые в Кыргызстане MBANK запускает сервис оплаты товаров и услуг в Турции по QR-коду прямо через мобильное приложение MBANK.

Теперь клиенты банка могут совершать покупки в Турции без комиссии, не используя наличные деньги, банковские карты или сторонние сервисы. Оплата проходит быстро и безопасно — всего за несколько шагов в знакомом интерфейсе приложения.

QR-оплата доступна во всех торговых точках Турции, где поддерживается данный формат платежей, включая популярные торговые центры, рестораны и кафе.

Преимущества сервиса

  • Отсутствие комиссии — оплачивайте покупки без дополнительных расходов.
  • Мгновенная обработка платежей — быстро, удобно и прозрачно.
  • Широкая зона приема — возможность оплаты в большинстве туристических локаций Турции.

Как совершить оплату по QR-коду?

  1. Откройте приложение MBANK.
  2. Выберите раздел «Переводы → Турция — оплата по QR».
  3. Отсканируйте QR-код на платежном терминале.
  4. Подтвердите платеж — операция завершена.

Условия валютных операций

При оплате товаров и услуг на территории Турции действуют следующие условия:

  • валюта платежа — TRY (турецкая лира);
  • валюта списания — USD.

Конвертация происходит автоматически, сумма списывается с долларового счета клиента.

Путешествуйте с удовольствием и открывайте новые впечатления!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/361580/
