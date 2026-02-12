01:47
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Бизнес

Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB

KICB запускает акцию «Будь в плюсе вместе с Элкарт+» для тех, кто активно пользуется картой и хочет получать больше от привычных ежедневных платежей.

«Элкарт+» — это современная бесконтактная карта, которой удобно расплачиваться в магазинах, кафе, медицинских центрах, сервисных точках, а также онлайн по всей территории Кыргызстана.

Активные пользователи, оплачивающие товары и услуги картой «Элкарт+» от KICB, автоматически становятся участниками акции.

Каждую неделю определяются три пользователя, которые получают по 10 тысяч сомов — среди клиентов, совершивших наибольшее количество безналичных покупок.

Главный итог акции — ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДВОИХ, которое достанется самому активному пользователю карты по результатам всего периода проведения акции.

Помимо участия в акции, владельцы карты «Элкарт+» получают ряд постоянных привилегий. Среди них специальные условия в международном аэропорту «Манас»:

  • посещение бизнес-зала по специальной цене — 1 тысяча 300 сомов (без ограничения по количеству посещений);

  • услуга упаковки багажа 400 сомов (без ограничений по количеству в год).

Дополнительным преимуществом карты является начисление 3 процента годовых на остаток средств при минимальном остатке от 10 тысяч сомов, а также бесплатный выпуск карты и бесплатное обслуживание в первый год.

Оформить карту «Элкарт+» можно онлайн через мобильное приложение KICB или в любом отделении банка.

«Элкарт+» от KICB — это не просто удобная карта для ежедневных платежей, а возможность быть в плюсе и получать больше каждый день.

Акция продлится до 10 мая 2026 года.

KICB — надежный банк!

Лицензия НБ КР № 046.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/361623/
