Бизнес

Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store

Самые искренние чувства не требуют слов, но всегда ценят внимание. С 12 по 15 февраля во всех O!Store действует скидка 14 процентов на любые аксессуары до 3 тысяч сомов.

Идеальный подарок для вашей «половинки», будь то стильные наушники, мощный пауэрбанк или крутой чехол, стал еще доступнее.

День влюбленных — это не только про цветы, но и про заботу, а современные девайсы уж точно способны сделать жизнь комфортнее. Хотите, чтобы любимый человек всегда был на связи? Подарите надежную зарядку. Мечтаете проводить вечера под общую музыку? Выбирайте качественную акустику.

Консультанты всегда рады помочь подобрать подарок под любой бюджет. Акция проходит во всех магазинах сети и на сайте ostore.kg. Подробности: 0705 007 000.

Не ждите 14 февраля, чтобы начать радовать. Заходите в O!Store, забирайте подарки со скидкой и признавайтесь в любви красиво!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 16-0062-КР, 16-0063-КР от 11.02.2016. 
