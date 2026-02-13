02:32
Бизнес

MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV

Государственный оператор сотовой связи MEGA предоставляет своим абонентам возможность пользоваться одним из самых популярных онлайн-кинотеатров — MEGOGO — напрямую в мобильном приложении MegaTV.

В библиотеке MEGOGO представлен широкий выбор контента: громкие кинопремьеры, мировая классика, эксклюзивные проекты, популярные сериалы и мультфильмы для всей семьи. «Умная» система рекомендаций помогает быстро находить фильмы и передачи с учетом интересов пользователя.

Подключение сервиса максимально простое — оформить подписку на MEGOGO можно всего за несколько секунд через приложение MegaTV, доступное в App Store и Google Play. Пользователям доступна возможность одновременного просмотра на пяти устройствах.

Весь контент удобно структурирован по жанрам, длительности и пользовательским оценкам. При первом подключении абонентам предоставляется 14 дней бесплатного пользования, при этом интернет-трафик при просмотре видео не тарифицируется.

Абонентская плата составляет 7 сомов в сутки.
Подключение услуги — *722*1#, отключение — *722*0#.

MEGA продолжает развивать цифровые сервисы, делая качественный развлекательный контент доступным для своих абонентов.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.

