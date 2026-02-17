Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов

22 февраля на площади Ала-Тоо в Бишкеке состоится большой праздничный концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Мероприятие пройдет при поддержке президента Кыргызской Республики и станет одним из крупнейших городских событий зимнего сезона.

Гостей столицы ожидает масштабная музыкальная программа под открытым небом с участием популярных артистов из Кыргызстана и зарубежья.

В этот вечер на главной площади страны выступят TASSO, Zivert, Стас Михайлов, Николай Басков, Филипп Киркоров и Слава. Концерт объединит разные музыкальные жанры и рассчитан на широкую аудиторию.

Особое место в программе займут выступления артистов КР. На сцену выйдут Мирбек Атабеков, Жылдыз Осмоналиева, Омар, Гулзада Рыскулова, Игорь Воронцов и Аксай. Организаторы отмечают, что участие отечественных исполнителей придает событию особую атмосферу единства и национального колорита.

Одним из ключевых элементов мероприятия станет розыгрыш ценных призов среди гостей концерта. В рамках праздничного вечера будут разыграны десять автомобилей Changan, десять смартфонов iPhone 17-й версии Pro и десять планшетов iPad. Условия участия будут объявлены во время концерта.

Концерт начнется в 17.00 и пройдет в формате open air. Вход для жителей и гостей столицы свободный.

Организаторы приглашают всех желающих провести вечер в атмосфере музыки, праздника и ярких эмоций на главной площади страны.