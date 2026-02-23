01:48
Бизнес

В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества

22 февраля на площади Ала-Тоо в Бишкеке состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие прошло при поддержке президента Кыргызской Республики и собрало тысячи жителей и гостей столицы.

Вечер стал масштабным музыкальным событием с участием популярных артистов Кыргызстана и зарубежных исполнителей. Перед зрителями выступили TASSO, Zivert, Стас Михайлов, Николай Басков, Филипп Киркоров и Слава. Особое место в программе заняли выступления отечественных артистов — Мирбека Атабекова, Жылдыз Осмоналиевой, Омара, Гулзады Рыскуловой, Игоря Воронцова и Аксая.

Концерт прошел в формате open air и сопровождался световым шоу, интерактивными активностями и праздничной атмосферой на главной площади страны. Завершением вечера стало выступление Мирбека Атабекова и праздничный салют.

Отдельной частью программы стал масштабный розыгрыш призов среди гостей концерта. Результаты розыгрыша объявлялись со сцены в присутствии зрителей, а победители приглашались на сцену для торжественного вручения призов.

В рамках мероприятия были разыграны десять автомобилей Changan, десять смартфонов iPhone семнадцатой версии Pro и десять планшетов iPad. Розыгрыш вызвал большой интерес у гостей концерта и стал одним из самых ожидаемых моментов праздничной программы.

Праздничный концерт стал ярким городским событием и объединил жителей столицы в атмосфере музыки, единства и праздничного настроения. Мероприятие посетили около 20 тысяч человек. 
