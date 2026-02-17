01:48
Бизнес

«Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора

«Айыл Банк» в целях поддержки и развития аграрного сектора Кыргызской Республики, расширения финансовых возможностей фермеров и внедрения современных агротехнологий начал финансирование фермеров и сельхозпроизводителей в рамках льготной программы «Финансирование сельского хозяйства — 14».

Льготные кредитные средства предоставляются по следующим направлениям:
• развитие животноводства;
• развитие растениеводства;
• внедрение водосберегающих ирригационных технологий, включая капельное и дождевальное орошение.

Для субъектов, внедривших водосберегающие технологии, максимальная сумма кредита установлена до 3 миллионов сомов, а для проектов в области животноводства и растениеводства — до 1 миллиона сомов.

Годовая ставка по кредиту составляет 6 процентов. Срок — до 36 месяцев, при этом предусмотрен льготный период до шести месяцев по основному долгу.

С целью расширения доступности финансирования требования к обеспечению были оптимизированы. Для субъектов, занимающихся животноводством и растениеводством, — до 500 тысяч сомов на беззалоговой основе. В случае недостаточности залога банк предоставляет возможность использовать механизмы гарантирования совместно с Гарантийным фондом.

Подробную информацию об условиях кредитования можно получить во всех филиалах «Айыл Банка» и на официальном сайте.

Лицензия НБ КР № 048.
