«Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время

В преддверии священного месяца Рамазан государственный сотовый оператор MEGA по доброй традиции запускает специальную акцию «Ночь без границ». С 19 февраля по 20 марта 2026 года все абоненты компании смогут бесплатно подключить услугу и оставаться на связи без ограничений в самое тихое и особенное время суток.

С полуночи до 8.00 пользователям будет доступен безлимитный интернет на максимально возможной скорости — для общения с близкими, просмотра полезного контента и духовных материалов. Кроме того, в ночные часы абоненты смогут бесплатно звонить и отправлять SMS внутри сети MEGA: ежедневно предоставляется 480 минут разговоров и 480 SMS без дополнительной платы.

Подключить услугу просто — достаточно набрать команду *091*1#.

Заботясь о комфорте своих клиентов в период поста, MEGA также предлагает удобный онлайн-календарь Орозо в мобильном приложении MegaPay. В приложении можно установить напоминания о начале поста и времени разговения, чтобы точно соблюдать расписание молитв и важных моментов Рамазана в своем регионе.

MEGA продолжает поддерживать своих абонентов, создавая возможности для свободного общения и цифрового комфорта в значимые для каждого периоды.

MEGA — выбирая лучшее!

Лицензия ГАС КР: № № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР. 
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/362478/
