«Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»

Исламское окно «Айыл Банка» продолжает развитие исламского банкинга в своей деятельности и представляет новый продукт — исламскую платежную карту «Элкарт». Это современный инструмент для повседневных расчетов, разработанный в полном соответствии с нормами шариата и ориентированный на реальные потребности клиентов.
Исламская платежная карта «Элкарт» — это:
- прозрачные и понятные финансовые операции;
- соответствие исламским принципам;
- надежность и удобство в повседневном использовании.
С помощью карты клиенты могут свободно управлять своими финансами и выполнять все основные банковские операции, включая:
- онлайн- и офлайн-оплату товаров и услуг в магазинах, кафе-ресторанах, аптеках и других торгово-сервисных точках;
- денежные переводы с карты на карту;
- оплату товаров и услуг по QR-коду;
- снятие наличных и проведение других операций через мобильное приложение «Айыл Банка».
Условия обслуживания карты:
- стоимость выпуска — 100 сомов;
- валюта карты — сом;
- годовое обслуживание — 200 сомов;
- изготовление дополнительной карты — бесплатно.
Исламские карты «Элкарт» принимаются к обслуживанию на территории Кыргызской Республики, а также в Республике Узбекистан — в сети устройств платежной системы HUMO.
Получить подробную информацию об исламской платежной карте «Элкарт» можно во всех филиалах ОАО «Айыл Банк», а также на официальном сайте банка — www.ab.kg.
Лицензия НБ КР № 048/1.