BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме

BAKAI открыл обновленный учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме имени А.Токтоналиева.

Проект реализован в рамках системной поддержки образования и подготовки будущих специалистов банковской отрасли. Пространство полностью отремонтировано, оснащено современной техникой и оформлено в фирменном стиле BAKAI.

Инвестиция в кадры и будущее отрасли

Для банка открытие кабинета имеет особое значение: многие сотрудники BAKAI — выпускники этого техникума. Поддержка учебного заведения стала логичным шагом в развитии кадрового потенциала страны.

В рамках проекта был проведен полный ремонт помещения — обновлено освещение, закуплена новая мебель, установлена современная техника и создано комфортное образовательное пространство. Кабинет оформлен в корпоративном стиле BAKAI, чтобы студенты чувствовали связь с реальным сектором экономики и современным банковским бизнесом.

Образование как стратегический приоритет

«Для нас символично поддерживать учебное заведение, выпускники которого сегодня формируют профессиональную команду банка. Пусть этот кабинет станет местом, где зарождаются будущие лидеры финансовой отрасли», — отметила советник председателя правления ОАО «Бакай Банк» Умут Абакирова.

Заместитель председателя правления Лариса Ченгиз подчеркнула, что банк системно инвестирует в образование: «Мы стремимся создавать условия, в которых формируется профессиональный фундамент будущих специалистов. Этот кабинет не просто обновленное пространство, а символ открытых возможностей и карьерного роста».









BAKAI продолжает укреплять партнерство с образовательными учреждениями, развивая среду, в которой формируется новое поколение профессионалов финансовой отрасли Кыргызстана.