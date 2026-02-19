01:49
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Бизнес

MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо

Государственный оператор сотовой связи MEGA сердечно поздравляет всех кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо — времени духовного очищения, милосердия и добрых дел.

Орозо — особый период в жизни каждого мусульманина. Это месяц укрепления веры, заботы о ближних, единства и взаимоподдержки. Пусть эти светлые дни наполнят каждый дом теплом и спокойствием, а молитвы будут услышаны. Желаем крепкого здоровья, благополучия, душевной гармонии и достатка каждой семье.

Как государственный оператор связи, MEGA стремится быть рядом со своими абонентами не только в повседневной жизни, но и в важные духовные моменты. Мы понимаем, насколько важно в дни Орозо оставаться на связи с родными и близкими, делиться поддержкой и добрыми словами, где бы вы ни находились.

Для удобства абонентов календарь месяца Орозо с указанием времени начала поста и разговения доступен в мобильном приложении MegaPay (доступно в App Store и Google Play). В приложении можно выбрать свой регион, чтобы видеть актуальное расписание именно для вашего города или района, а также настроить напоминания о времени начала поста и разговения.

Пусть священный месяц Орозо принесет в каждый дом мир, согласие и благословение!

Лицензия ГАС КР: № № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/362739/
просмотров: 2009
Версия для печати
Материалы по теме
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
«Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Двадцать процентов кешбэка за ОСАГО: выгодное оформление через MegaPay
Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
Популярные новости
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Когда срочно нужна помощь&nbsp;&mdash; травмпункт 24/7 сети клиник &laquo;Авиценна&raquo; в&nbsp;Бишкеке Когда срочно нужна помощь — травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» в Бишкеке
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Как ELQR за&nbsp;шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана Как ELQR за шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 марта, понедельник
23:35
Xiaomi назвала популярные смартфоны, оставшиеся без официальной поддержки
23:15
В детсаду Бишкека плату за питание принимали воспитатели на личный счет
23:03
Чуйское облуправление капитального строительства возглавил Болот Апилов
22:47
Инструкция для кыргызстанцев. Что делать, если вас выселяют из отеля в ОАЭ
22:41
Лига вызова АФК: футбольный матч перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке