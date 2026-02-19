01:49
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Бизнес

«Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан

В Кыргызстане с 19 февраля стартовала акция «Берешен Рамазан» с кешбэком 10 процентов в кафе, ресторанах и на доставку для пользователей банковских карт MIslamic, приуроченная к началу месяца Рамазан.

Священный месяц Рамазан — это время духовного очищения и период традиционных ифтаров, которые многие кыргызстанцы предпочитают проводить в кругу семьи и друзей вне дома.

Как получить свой кешбэк: 3 простых шага

  1. Заказывайте еду или посещайте любимые заведения. Проведите ифтар в любом кафе, ресторане или оформите доставку на дом. Главное, чтобы сумма вашего заказа была не меньше 1 тысячи сомов.

  2. Оплачивайте через MKassa. Чтобы получить 10 процентов бонусов, убедитесь, что оплата проходит через терминал или систему MKassa. При доставке уточните у курьера наличие нужного терминала.

  3. Получайте бонусы. В течение трех дней после оплаты 10 процентов от суммы вернутся в раздел «Мои бонусы» в вашем приложении MIslamic или MBANK.

«Священный месяц — время щедрости и заботы. MIslamic, разделяя важные для каждого мусульманина ценности, внедряет инструменты поддержки, основанные на этических принципах исламского банкинга. Мы создали простую и прозрачную механику кешбэка, чтобы ваши ифтары в кругу близких стали еще доступнее и радостнее», — отметили в руководстве MIslamic.

Присоединяйтесь к месяцу добрых дел вместе с MBANK! Если у вас еще нет карты MIslamic Gold, сейчас — самое время ее открыть.

Кто в списке счастливчиков? Акция «Берешен Рамазан» ориентирована на держателей дебетовых карт MIslamic Gold.

Лимит: Максимальная сумма накопленных бонусов за весь период акции (с 19 февраля по 19 марта 2026 года) не может превышать 1 тысячу сомов.

Подобные инициативы в период Рамазана становятся для кыргызстанцев хорошим подспорьем в управлении семейным бюджетом.

Лицензия НБ КР 014/1. 
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/362780/
просмотров: 2939
Версия для печати
Материалы по теме
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
MBusiness снизил ставку по онлайн-кредиту до рекордных 16 процентов
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
«Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Популярные новости
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Когда срочно нужна помощь&nbsp;&mdash; травмпункт 24/7 сети клиник &laquo;Авиценна&raquo; в&nbsp;Бишкеке Когда срочно нужна помощь — травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» в Бишкеке
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Как ELQR за&nbsp;шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана Как ELQR за шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 марта, понедельник
23:35
Xiaomi назвала популярные смартфоны, оставшиеся без официальной поддержки
23:15
В детсаду Бишкека плату за питание принимали воспитатели на личный счет
23:03
Чуйское облуправление капитального строительства возглавил Болот Апилов
22:47
Инструкция для кыргызстанцев. Что делать, если вас выселяют из отеля в ОАЭ
22:41
Лига вызова АФК: футбольный матч перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке