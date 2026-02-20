01:49
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Бизнес

Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА

Mastercard совместно с MBANK объявляют о запуске акции для держателей премиальной карты Mastercard World Elite. Победитель акции вместе с сопровождающим отправится в Будапешт на финал Лиги чемпионов УЕФА — главное футбольное событие Европы.

Акция дает держателям карты возможность пользоваться преимуществами премиального обслуживания и получить шанс посетить финал Лиги чемпионов УЕФА.

Ваш билет на финал начинается с Mastercard World Elite

Чтобы принять участие, закажите премиальную карту Mastercard World Elite в приложении MBANK с бесплатной доставкой. Совершайте покупки от повседневных расходов до путешествий, ресторанов и ювелирных изделий, и увеличивайте свои шансы на победу с каждой транзакцией.

Победителем станет участник, совершивший операции на наибольшую общую сумму (объем) за период акции. Будьте самым активным пользователем карты и выиграйте поездку мечты!

Главный приз

Победитель акции получит поездку на двоих в Будапешт на финал Лиги чемпионов УЕФА. В приз включены:

  • проживание в отеле для двоих;
  • 2 билета первой категории;
  • приветственный подарок от Mastercard и УЕФА;
  • трансферы: аэропорт — отель — аэропорт; отель — стадион — отель.

Акция проводится с 20 февраля по 10 апреля 2026 года и доступна для клиентов MBANK — резидентов Кыргызской Республики, прошедших полную идентификацию.

Премиальные возможности каждый день

Mastercard World Elite от MBANK — это не только участие в акции, но и дополнительные возможности для комфортных расчетов и путешествий. Карта дает доступ к ряду сервисов, которыми можно пользоваться каждый день:

  1. Кешбэк до 7 процентов. 7 процентов на ювелирные изделия и 3 процента на все покупки — каждая оплата возвращает часть средств.
  2. Безлимитный доступ в LoungeKey. 1100+ бизнес-залов по всему миру — путешествуйте с комфортом.
  3. Международная страховка до $500 тысяч. Медицинская страховка и страхование путешествий для вас и вашей семьи.
  4. Fast Track без ограничений. Приоритетное прохождение контроля безопасности в аэропортах без очередей.
  5. 3 гигабайта бесплатного интернета по всему миру. Flexiroam eSIM для связи без границ.
  6. Скидки и специальные предложения в более чем 1 тысячи ресторанах в международной сети партнеров Mastercard.
  7. Премиальный уровень «Платина» в программе лояльности MBONUS. Больше бонусов, больше преимуществ.
  8. Бесплатное снятие наличных. Без комиссии в банкоматах Кыргызстана и до $1 тысячи в месяц за рубежом.
  9. Приоритетный дозвон в контакт-центр банка. Быстрое соединение с оператором без очереди.

Стоимость выпуска и годового обслуживания карты составляет 15 тысяч сомов.

Подробная информация об условиях акции размещена на официальных ресурсах MBANK.

О MBANK

MBANK — первый цифровой банк Кыргызстана, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов.

О Mastercard (NYSE: MA)

Mastercard развивает локальные экономики и вдохновляет людей в более чем 200 странах по всему миру. Вместе с нашими клиентами мы строим устойчивую экономическую среду, в которой может процветать каждый. Мы создаем множество возможностей для проведения цифровых платежей, делаем транзакции безопасными, простыми, «умными» и доступными. Наши технологии и инновации, партнерства и связи служат тому, чтобы помогать людям, компаниям и правительствам реализовать их наибольший потенциал.

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/362893/
просмотров: 3136
Версия для печати
Материалы по теме
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
«Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
MBusiness снизил ставку по онлайн-кредиту до рекордных 16 процентов
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
«Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Популярные новости
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Когда срочно нужна помощь&nbsp;&mdash; травмпункт 24/7 сети клиник &laquo;Авиценна&raquo; в&nbsp;Бишкеке Когда срочно нужна помощь — травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» в Бишкеке
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Как ELQR за&nbsp;шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана Как ELQR за шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 марта, понедельник
23:35
Xiaomi назвала популярные смартфоны, оставшиеся без официальной поддержки
23:15
В детсаду Бишкека плату за питание принимали воспитатели на личный счет
23:03
Чуйское облуправление капитального строительства возглавил Болот Апилов
22:47
Инструкция для кыргызстанцев. Что делать, если вас выселяют из отеля в ОАЭ
22:41
Лига вызова АФК: футбольный матч перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке