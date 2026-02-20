Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА

Mastercard совместно с MBANK объявляют о запуске акции для держателей премиальной карты Mastercard World Elite. Победитель акции вместе с сопровождающим отправится в Будапешт на финал Лиги чемпионов УЕФА — главное футбольное событие Европы.

Акция дает держателям карты возможность пользоваться преимуществами премиального обслуживания и получить шанс посетить финал Лиги чемпионов УЕФА.

Ваш билет на финал начинается с Mastercard World Elite

Чтобы принять участие, закажите премиальную карту Mastercard World Elite в приложении MBANK с бесплатной доставкой. Совершайте покупки от повседневных расходов до путешествий, ресторанов и ювелирных изделий, и увеличивайте свои шансы на победу с каждой транзакцией.

Победителем станет участник, совершивший операции на наибольшую общую сумму (объем) за период акции. Будьте самым активным пользователем карты и выиграйте поездку мечты!

Главный приз

Победитель акции получит поездку на двоих в Будапешт на финал Лиги чемпионов УЕФА. В приз включены:

проживание в отеле для двоих;

2 билета первой категории;

приветственный подарок от Mastercard и УЕФА;

трансферы: аэропорт — отель — аэропорт; отель — стадион — отель.

Акция проводится с 20 февраля по 10 апреля 2026 года и доступна для клиентов MBANK — резидентов Кыргызской Республики, прошедших полную идентификацию.

Премиальные возможности каждый день

Mastercard World Elite от MBANK — это не только участие в акции, но и дополнительные возможности для комфортных расчетов и путешествий. Карта дает доступ к ряду сервисов, которыми можно пользоваться каждый день:

Кешбэк до 7 процентов. 7 процентов на ювелирные изделия и 3 процента на все покупки — каждая оплата возвращает часть средств. Безлимитный доступ в LoungeKey. 1100+ бизнес-залов по всему миру — путешествуйте с комфортом. Международная страховка до $500 тысяч. Медицинская страховка и страхование путешествий для вас и вашей семьи. Fast Track без ограничений. Приоритетное прохождение контроля безопасности в аэропортах без очередей. 3 гигабайта бесплатного интернета по всему миру. Flexiroam eSIM для связи без границ. Скидки и специальные предложения в более чем 1 тысячи ресторанах в международной сети партнеров Mastercard. Премиальный уровень «Платина» в программе лояльности MBONUS. Больше бонусов, больше преимуществ. Бесплатное снятие наличных. Без комиссии в банкоматах Кыргызстана и до $1 тысячи в месяц за рубежом. Приоритетный дозвон в контакт-центр банка. Быстрое соединение с оператором без очереди.

Стоимость выпуска и годового обслуживания карты составляет 15 тысяч сомов.

Подробная информация об условиях акции размещена на официальных ресурсах MBANK.

О MBANK

MBANK — первый цифровой банк Кыргызстана, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов.

О Mastercard (NYSE: MA)

Mastercard развивает локальные экономики и вдохновляет людей в более чем 200 странах по всему миру. Вместе с нашими клиентами мы строим устойчивую экономическую среду, в которой может процветать каждый. Мы создаем множество возможностей для проведения цифровых платежей, делаем транзакции безопасными, простыми, «умными» и доступными. Наши технологии и инновации, партнерства и связи служат тому, чтобы помогать людям, компаниям и правительствам реализовать их наибольший потенциал.

Лицензия НБ КР № 014.