Бизнес

Salam Premium Cola запускает ифтары в Рамадан

В период священного месяца Рамадан бренд Salam Premium Cola реализует социальную инициативу по организации ифтаров, чтобы каждый мог встретить время разговения с заботой, теплом и вниманием.

Возле мечетей и рядом с ними для участников накрываются столы, подаются свежие блюда, финики и напитки, включая Salam Premium Cola. Помимо традиционных ифтаров, будут организованы уличные точки на оживленных перекрестках, чтобы люди, которые встречают время разговения в пути, тоже могли присоединиться и почувствовать атмосферу единства.

Инициатива, которая объединяет

Ифтары Salam Premium Cola — это не просто событие. Это пример того, как бизнес может быть рядом с людьми, поддерживать их и сохранять культурные традиции в современных городах. Каждое мероприятие наполнено вниманием к деталям: аромат свежей еды, тепло общения, улыбки и тихая радость от совместного мгновения.

Через эту инициативу Salam Premium Cola показывает, что забота и уважение к традициям могут органично сочетаться с современными городскими форматами, а простые жесты превращаются в настоящую эстафету доброты, которую хочется продолжать.

Рамадан и ценности единства

Для Кыргызстана Рамадан — это время гостеприимства, внимания и участия. Совместное разговение объединяет людей, напоминает о важности простых, но глубоких жестов: остановиться, разделить трапезу, быть рядом.

Ифтары Salam Premium Cola превращают эту традицию в живое, современное событие, где каждая трапеза — символ заботы, тепла и общественного единства. Бренд создает пространство, где Рамадан ощущается всем сердцем, а традиции обретают новое дыхание в ритме современной жизни.
