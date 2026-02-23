01:49
KFC. Повод быть вместе

В Кыргызстане ужин — больше, чем просто еда. Это время, когда за одним столом собираются старшие и младшие, когда разговоры текут мягко, как чай из пиалы.

Современный ритм жизни диктует свои правила — дни становятся плотнее, а редкие вечера вместе приобретают настоящую ценность.

Иногда нужен особенный повод, чтобы снова почувствовать это тепло. И именно таким поводом становится вкусный ужин с KFC — возможность собраться за одним столом, отвлечься от забот и подарить друг другу самое ценное: свое время.

Не ждите особого случая. Соберитесь сегодня — KFC сделает этот вечер уютнее.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/363165/
просмотров: 2441
