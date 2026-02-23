От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту

За последнее десятилетие Балтийский регион зарекомендовал себя как признанный центр финансовых инноваций в Европейском союзе. Развитая цифровая инфраструктура, прогрессивное регулирование и высококвалифицированные технологические кадры позволили финтех-компаниям из Балтии масштабироваться далеко за пределами своих домашних рынков.

Одной из таких компаний является Aventus Group — международная финтех-группа, специализирующаяся на кредитовании, основанная в 2009 году и возглавляемая генеральным директором Андреюсом Трофимовасом. Из локальной истории Aventus Group выросла в глобальную организацию, работающую в 20 странах на четырех континентах. Компания демонстрирует, что масштаб, устойчивость и дисциплинированная реализация стратегии могут успешно сосуществовать даже в условиях возрастающей глобальной нестабильности.

Навигация через кризисы и перемены

Aventus Group была основана после мирового финансового кризиса — периода, который существенно изменил финансовые рынки и поставил под сомнение традиционные бизнес-модели. Имея опыт работы в сфере недвижимости — одном из наиболее пострадавших от кризиса секторов — Андреюс Трофимовас и его партнеры увидели в потребительском кредитовании возможность создать более гибкий и технологически ориентированный бизнес.

С самого начала технологии рассматривались как стратегический фундамент, а не вспомогательная функция. Вместо использования сторонних решений Aventus Group инвестировала в разработку собственной IT-инфраструктуры. Это решение стало критически важным, обеспечив автоматизацию, масштабируемость и единый клиентский опыт на разных рынках.

Фото из личного архива. Генеральный директор Aventus Group Андреюс Трофимовас

Первоначальная деятельность в странах Балтии создала прочную основу, однако долгосрочный рост потребовал географической экспансии. Компания вышла на более крупные и диверсифицированные рынки, включая Украину и Польшу, после чего продолжила расширение по всей Европе и за ее пределами. Сегодня Aventus Group по-прежнему сосредоточена на международном росте, планируя дальнейшую экспансию в 2026 году.

Масштаб, диверсификация и технологии как основа бизнеса

С момента основания Aventus Group выдала почти 7 миллиардов евро займов, опираясь на диверсифицированную бизнес-модель, охватывающую краткосрочное и долгосрочное потребительское кредитование, лизинг, девелопмент недвижимости и технологические проекты. Такая диверсификация позволяет компании эффективно управлять рисками, адаптироваться к экономическим циклам и поддерживать устойчивость на различных рынках.

Технологии остаются центральным элементом операционной деятельности. Большая собственная IT-команда постоянно совершенствует кредитные платформы, обеспечивая скорость, прозрачность и эффективность обслуживания клиентов. Эта операционная дисциплина позволяет Aventus Group быстро адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, сохраняя единые стандарты во всех юрисдикциях присутствия.

Сегодня в Aventus Group работает более 4 тысяч 500 специалистов по всему миру, и компания входит в число крупнейших онлайн-кредитных групп в мире по географическому охвату.

Корпоративное управление, команда и лидерство

Управление глобальным финтех-бизнесом требует сильной системы корпоративного управления и доверенного локального лидерства. Aventus Group работает через наделенные полномочиями местные команды при централизованном контроле рисков, комплаенса и стратегического развития.

Регуляторная сложность остается одним из ключевых вызовов международных финансов. Каждая юрисдикция предъявляет собственные требования к законодательству, защите прав потребителей и надзорной практике.

Способность компании оперативно отслеживать изменения регулирования и адаптироваться к ним является критически важной для долгосрочной устойчивости.

Помимо регулирования, на ежедневные решения влияют макроэкономические тенденции, политические процессы и валютные колебания. Управление этой сложностью требует надежных систем и опытного руководства.

Сильные финансовые результаты и перспективы

В 2025 году Aventus Group получила 95,67 миллиона евро чистой прибыли, что соответствует росту примерно на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом. В течение года структуры Aventus Group выдали 1,3 миллиарда евро новых займов, а общий кредитный портфель достиг 346,84 миллиона евро, увеличившись на 27 процентов по сравнению с концом 2024 года.

Финансовая позиция Aventus Group продолжила укрепляться: собственный капитал достиг 225,68 миллиона евро, показав рост на 47 процентов в годовом выражении, а процентный доход увеличился до 411,39 миллиона евро, что на 18 процентов выше по сравнению с предыдущим годом. Важно отметить, что Aventus Group дополнительно сократила обязательства перед инвесторами, достигнув коэффициента долга к собственному капиталу ниже 20 процентов, что значительно ниже среднеотраслевых показателей.

В перспективе Aventus Group планирует дальнейшее расширение в 2026 году, выход на новые зрелые рынки, расширение направления кредитования бизнеса и внедрение новых решений для розничных клиентов. Опираясь на масштаб, диверсификацию и дисциплинированное лидерство, Aventus Group продолжает строить устойчивую финтех-платформу, ориентированную на долгосрочный рост в условиях глобальной неопределенности.