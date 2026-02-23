01:50
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Бизнес

С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store

Команда O!Store поздравляет всех защитников с праздником и объявляет марафон праздничных скидок.

Только три дня — с 23 по 25 февраля включительно — во всех магазинах O!Store по всему Кыргызстану действует скидка 23 процента на все аксессуары!

23 февраля — это праздник силы, мужества и надежности. Именно такими должны быть и ваши девайсы. Праздничная акция в O!Store — идеальный шанс обновить свой «арсенал» или выбрать крутой подарок, который точно не останется пылиться на полке.

Что можно забрать со скидкой 23 процента:

• стильные наушники и колонки;
• мощные PowerBank;
• надежные чехлы и защитные стекла;
• удобные автоаксессуары и многое другое.

Консультанты всегда рады помочь подобрать подарок под любой бюджет. Акция проходит во всех магазинах сети и на сайте ostore.kg. Подробности: 0705 007 000.

Приходите в ближайший O!Store и забирайте свое с выгодой!

Скидка действует во всех филиалах сети на аксессуары до 1 тысячи сомов. Количество товаров ограничено.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 16-0062-КР,  16-0063-КР от 11.02.2016 года.
