РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане

В Бишкеке готовится к открытию Высшая Школа Государственного Управления Центральной Азии (ВШГУ ЦА). Образовательная площадка запускается в рамках партнерства инвестиционного фонда Central Asia Capital и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Проект ориентирован на подготовку руководителей высшего звена исполнительной власти Кыргызстана. Как сообщил председатель Совета директоров Central Asia Capital Антон Собин, старт флагманской программы для топ-менеджеров государственного сектора запланирован на апрель этого года.
Детали расширения сотрудничества обсуждались в Москве на полях первого Международного конгресса госуправления. На закрытой встрече формат работы новой школы согласовали первый зампред кабинета министров КР и глава Попечительского совета ВШГУ ЦА Данияр Амангельдиев, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и Антон Собин.
Открытие ВШГУ ЦА синхронизировано с курсом Кыргызстана на цифровую трансформацию. Вопрос подготовки управленческих кадров, способных работать с экономикой данных, поднимался Данияром Амангельдиевым в ходе панельной дискуссии Конгресса. В обсуждении цифровизации госсектора также принимали участие первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Григоренко и мэр Москвы Сергей Собянин. Кыргызстан на дискуссионных площадках также представлял первый замминистра цифрового развития Нурсултан Кубанов.
Проект ВШГУ ЦА станет продолжением образовательных инициатив фонда в регионе. Осенью прошлого года Central Asia Capital уже запустил в Бишкеке Высшую школу бизнеса ЦА с первой в регионе классической программой MBA. К преподаванию в новой школе госуправления привлечены международные профильные эксперты, в том числе заслуженный экономист РФ Сергей Календжян. Ожидается, что программа будет полностью адаптирована под специфику госуправления в странах СНГ и Центральной Азии.