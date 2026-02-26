01:50
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Бизнес

Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве

Делегация ведущих креативных агентств и брендов Кыргызстана приняла участие в международном фестивале событийного маркетинга и коммуникаций bema! Best Experience Marketing Awards, который прошел с 17 по 19 февраля 2026 года в Москве.

Фестиваль под слоганом «Объединяйся» собрал сильнейших игроков рынка из стран Центральной Азии, СНГ, Юго-Восточной Азии (ASEAN), Африки и Латинской Америки. Представителями bema! в Кыргызстане выступили компании Buzz Media и SunHouse Team.

Ключевые достижения и признание

В этом году кыргызстанские проекты получили высокую оценку международного экспертного совета:

Buzz Media стала единственной компанией из Кыргызстана, удостоенной специальной награды «bema! рекомендует».

Команда Кыргызской Республики в лице Ислама Саттарова и Сергея Макарова получили специальную награду премии bema! за вклад в развитие креативной дипломатии.

Генеральные директора SunHouse Team (Сергей Макаров) и Gamma Media Group (Ислам Саттаров) выступили спикерами на международном круглом столе. В рамках сессии, посвященной дизайну и будущему ивентов, они представили успешные кейсы и рассказали о стремительном развитии креативной экономики Кыргызстана.

Победители в категории INTERNATIONAL

Четыре команды из Кыргызстана заняли призовые места за выдающиеся маркетинговые и PR-решения:

1. I место («Лучший социальный проект»): Команда маркетинга MBANK с проектом MProfi — первым маркетплейсом услуг в экосистеме банка.

2. II место («Лучший музыкальный проект»): Консорциум агентств Able!, «Свои Люди ЦА» и мастерская «ДУЭТ» за проект открытия социального парка «Евразия».

3. II место («Лучшая PR-кампания»): Агентство Horizon Plus за национальную экоэстафету по сбору батареек «Твой Эко Заряд».

4. II место («Лучшая ивент-площадка»): Technopark Bishkek (ОсОО «Технопарк Кей Джи») за разработку и запуск масштабного IT-Hub.

Будущее сотрудничества: bema! едет в Бишкек

Успешное выступление делегации заложило фундамент для дальнейшего развития сообщества. В конце июля 2026 года основатели фестиваля bema! посетят Бишкек с серией открытых лекций, воркшопов и презентаций.

Buzz Media и Sunhouse Team призывают локальные агентства и бренды объединяться для обмена опытом и активного участия в премии следующего года.

«Международное признание наших проектов — это подтверждение того, что креативный рынок Кыргызстана конкурентоспособен на мировом уровне. Такие фестивали позволяют не просто масштабировать нетворкинг, но и задавать новые стандарты качества в рекламе и ивент-индустрии региона», — отметили представители делегации.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/363608/
просмотров: 1516
Версия для печати
Материалы по теме
От моды до стриминга: кабмин обновляет перечень креативных услуг
Кабмин утвердил состав наблюдательного совета Парка креативных индустрий
Кабмин меняет правила работы Парка креативных индустрий. Зачем это делается?
В Бишкеке состоялся ежегодный фестиваль креативных индустрий CREATE 4
Кабмин предлагает перечень видов деятельности для Парка креативных индустрий
Для креативной индустрии Кыргызстана будет введен специальный налоговый режим
В Кыргызстане принят закон о Парке креативных индустрий
Для резидентов парка креативных индустрий предлагают ввести налоговые льготы
Кабмин утвердил концепцию развития креативной экономики в Кыргызстане
Утверждена Концепция развития креативной экономики в КР на 2022-2026 годы
Популярные новости
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Когда срочно нужна помощь&nbsp;&mdash; травмпункт 24/7 сети клиник &laquo;Авиценна&raquo; в&nbsp;Бишкеке Когда срочно нужна помощь — травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» в Бишкеке
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Как ELQR за&nbsp;шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана Как ELQR за шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 марта, понедельник
23:35
Xiaomi назвала популярные смартфоны, оставшиеся без официальной поддержки
23:15
В детсаду Бишкека плату за питание принимали воспитатели на личный счет
23:03
Чуйское облуправление капитального строительства возглавил Болот Апилов
22:47
Инструкция для кыргызстанцев. Что делать, если вас выселяют из отеля в ОАЭ
22:41
Лига вызова АФК: футбольный матч перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке