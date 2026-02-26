01:50
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Бизнес

Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП

O!Bank снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить финансирование по ставке от 17 процентов годовых на развитие проектов, приобретение оборудования, пополнение оборотных средств и решение текущих бизнес-задач.

Преимущества:

• быстрое рассмотрение заявки и оформление;
• минимальный пакет документов;
• гибкие сроки погашения.

Условия:

• ставка — от 17 процентов годовых;
• срок — до 60 месяцев;
• до 250 тысяч сомов — без залога;
• от 250 тысяч 1 сома — поручительство или залог движимого/недвижимого имущества.

Подать заявку можно в офисах O!Bank или онлайн по ссылке.

Предложение действует до 31 марта 2026 года. ГЭПС от 18,28 процента. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/363639/
просмотров: 1436
Версия для печати
Материалы по теме
Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
Мобильный оператор О! поздравляет с началом Рамазана и дарит 30 ночей безлимита
Финальные дни Олимпиады-2026 — в прямом эфире вместе с SAIMA + O!TV
Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне
Популярные новости
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Когда срочно нужна помощь&nbsp;&mdash; травмпункт 24/7 сети клиник &laquo;Авиценна&raquo; в&nbsp;Бишкеке Когда срочно нужна помощь — травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» в Бишкеке
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Как ELQR за&nbsp;шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана Как ELQR за шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 марта, понедельник
23:35
Xiaomi назвала популярные смартфоны, оставшиеся без официальной поддержки
23:15
В детсаду Бишкека плату за питание принимали воспитатели на личный счет
23:03
Чуйское облуправление капитального строительства возглавил Болот Апилов
22:47
Инструкция для кыргызстанцев. Что делать, если вас выселяют из отеля в ОАЭ
22:41
Лига вызова АФК: футбольный матч перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке