Бизнес

«Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга

«Айыл Банк» усилил систему кибербезопасности и внедрил обновленные механизмы выявления и блокировки фишинговых сайтов. Решение принято в ответ на рост количества киберпреступлений в Кыргызстане и увеличение количества мошеннических атак с использованием бренда банка.

По сведениям Государственного агентства по защите персональных данных, в республике растет количество случаев фишинга. Переходя по поддельным ссылкам, пользователи раскрывают злоумышленникам персональные данные и другую конфиденциальную информацию, а в ряде случаев теряют денежные средства.

В «Айыл Банке» отмечают, что в последнее время участились случаи рассылки фишинговых ссылок от имени банка через мессенджеры и социальные сети. При этом мошенники используют более сложные схемы — генерируют уникальные ссылки персонально для каждой потенциальной жертвы.

Начальник управления информационной безопасности Максат Курманбеков заметил, что злоумышленники создают поддельные сайты с уникальными ссылками, предназначенные для точечной отправки одному или нескольким пользователям через мессенджеры, нацеленные на получение конфиденциальной информации.

«Такие ресурсы значительно сложнее выявлять и блокировать, чем типовые фишинговые сайты. Мы усилили систему мониторинга и доработали алгоритмы обнаружения, чтобы автоматически выявлять даже уникальные страницы и оперативно передавать их на блокировку. Наша приоритетная задача — обеспечить максимальную защиту клиентов и предотвратить финансовые потери», — сказал он.

В результате внедренных изменений «Айыл Банк» существенно повысил скорость реагирования на цифровые угрозы. Даже фишинговые страницы с уникальными URL, отсутствующие в открытом доступе, теперь выявляются и блокируются в кратчайшие сроки.

«Айыл Банк» последовательно реализует стратегию усиления информационной безопасности и продолжает внедрять современные технологические решения для защиты клиентов, их данных и финансовых средств.

Лицензия НБ КР № 048.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/363643/
