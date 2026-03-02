Как ELQR за шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана

Еще несколько лет назад оплата по QR-коду воспринималась в Кыргызстане скорее как технологический эксперимент. Сегодня же QR стал одним из самых привычных способов расчета от крупных торговых сетей до небольших магазинов и сервисов. Во многом этот переход связан с развитием национальной системы ELQR, которая отмечает шестилетие со дня запуска проекта.

Отправной точкой стал 2019 год, когда Национальный банк Кыргызской Республики начал формировать правовую и технологическую основу единого стандарта QR-платежей. Тогда рынок сделал важный поворот: цифровые платежи перестали развиваться каждый сам по себе и начали работать по единым правилам.

Уже в феврале 2020-го Межбанковский процессинговый центр — оператор национальной платежной системы «Элкарт» — получил статус оператора взаимодействия по QR-платежам. Фактически создана единая система, которая объединила банки, платежные сервисы и мобильные приложения в общее платежное пространство.

Реальный переход к практическому применению состоялся в мае 2022 года. В Кыргызстане начала функционировать система ELQR — единое пространство QR-платежей без привязки к конкретному банку или мобильному приложению. Пользователь получил возможность оплачивать покупки и переводить средства, независимо от того, услугами какого финансового учреждения он пользуется.

Запуск сервиса безналичных платежей по QR-коду летом 2022-го стал моментом выхода технологии на массовый рынок. Универсальность расчетов оказалась ключевым фактором: бизнесу больше не требовалось поддерживать множество отдельных решений, а клиентам устанавливать разные приложения.

В течение того же года к системе начали активно подключаться банки и платежные организации. Сформирован базовый контур межбанковской совместимости — фундамент, без которого развитие цифровых платежей невозможно.

2023 год стал периодом масштабирования. Большинство участников финансового рынка интегрировались в ELQR, что позволило обеспечить полноценную межсистемную совместимость. QR-платежи фактически превратились в общий стандарт расчетов внутри страны.

На следующем этапе система перешла от расширения к углублению функционала. В 2024-м появились межсистемные переводы по QR-коду, оптимизированы процессы клиринга и усилена нормативная база. ELQR начал выполнять роль одного из драйверов роста безналичных расчетов и цифровой трансформации финансового сектора.

К концу 2025 года система окончательно закрепилась как основной инструмент QR-расчетов в Кыргызстане. В инфраструктуру интегрированы 20 коммерческих банков и 21 платежная организация, а пользователям доступны более 100 платежных приложений и сервисов.

При этом развитие системы выходит за пределы национального рынка. Начата работа по международной интеграции, включая взаимодействие с Alipay+, что открывает возможности трансграничных платежей и приема оплаты через зарубежные приложения.

За шесть лет ELQR прошел путь, который многие страны преодолевают десятилетиями: от регуляторной инициативы к устойчивой цифровой инфраструктуре. Сегодня общий объем операций в системе превысил 1 триллион сомов, подтверждая, что QR-платежи стали не альтернативой банковским картам, а полноценной частью современной экономики.