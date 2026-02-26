01:51
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Бизнес

«Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам

Компания «Газпром Кыргызстан» продлевает акцию по уплате задолженности для абонентов с «умными» счетчиками.

Речь о задолженности, образовавшейся на конец декабря 2025 года из-за сбоя с передачей данных в биллинговую систему. Тогда, не получив информацию о потреблении газа, компания выставила счета на основе средних или расчетных объемов аналогичного периода 2024-го. У некоторых абонентов счета оказались заниженными или нулевыми.

Однако сами счетчики продолжали верно учитывать потребление газа. После устранения сбоя абонентам были выставлены квитанции с учетом ранее неучтенных объемов. Те, у кого осенью они были заниженными, в январе получили счета выше ожидаемых.

В компании понимают, что это могло вызвать неудобства и объявили акцию по неначислению пени на задолженность за газ по «умным» счетчикам. Ранее она должна была завершиться 31 марта, а теперь продлевается до конца мая.

Писать какие-либо заявления абонентам не нужно — тем, на кого распространяется акция, начисление пени приостановлено автоматически. Если долг не будет погашен в предстоящие месяцы, то с 1 июня оно возобновится.

Продление акции — шаг навстречу абонентам и подтверждение клиентоориентированного подхода «Газпром Кыргызстан». В компании уверены, что этого времени достаточно для поэтапной оплаты долга, и рассчитывают на ответственное отношение потребителей к выполнению своих обязательств.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/363666/
просмотров: 3243
Версия для печати
Материалы по теме
За пять лет объем реализации газа для транспорта в Кыргызстане вырос в три раза
Арзымат Алдаяров: Бишкек должен быть полностью газифицирован до 2030 года
Подачу газа на ТЭЦ-2 должны начать в отопительный сезон 2027/2028 годов
Кого ждет газификация в Чуйской области в 2026 году
«Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Долги по газу. Пеня за просрочку оплаты до конца марта начисляться не будет
«Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
«Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Своевременная передача показаний счетчика газа — обязанность потребителей
Популярные новости
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Когда срочно нужна помощь&nbsp;&mdash; травмпункт 24/7 сети клиник &laquo;Авиценна&raquo; в&nbsp;Бишкеке Когда срочно нужна помощь — травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» в Бишкеке
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Как ELQR за&nbsp;шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана Как ELQR за шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 марта, понедельник
23:35
Xiaomi назвала популярные смартфоны, оставшиеся без официальной поддержки
23:15
В детсаду Бишкека плату за питание принимали воспитатели на личный счет
23:03
Чуйское облуправление капитального строительства возглавил Болот Апилов
22:47
Инструкция для кыргызстанцев. Что делать, если вас выселяют из отеля в ОАЭ
22:41
Лига вызова АФК: футбольный матч перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке