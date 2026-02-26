01:51
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Бизнес

Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда

Кыргызстанский финтех-сектор вновь заявляет о себе на международной арене. Проект MProfi от MBANK признан лучшим в номинации «Лучший социальный проект INTERNATIONAL» на престижном фестивале Best Experience Marketing Awards (bema!). Редакция выясняла, как цифровизация помогла тем, кто привык искать работу «на обочине».

Цифра против стихии

Как сообщается на сайте MBANK, проект одержал победу, обойдя в шорт-листах масштабные кампании крупных международных брендов. Фестиваль bema! — это знаковое событие для индустрии маркетинга и коммуникаций в СНГ и Центральной Азии, где оцениваются не просто красивые картинки, а реальный эффект от внедренных решений.

Для Бишкека проблема уличной биржи труда на пересечении улиц Льва Толстого — тема многолетняя и болезненная. Сотни рабочих ежедневно стоят под открытым небом в надежде на случайный заработок. Отсутствие гарантий, безопасности и элементарных условий быта: такова реальность «народной биржи».

Из тени в приложение

Суть проекта, который высоко оценило международное жюри, заключалась в попытке интегрировать этих людей в современную цифровую экономику. Команда банка не просто наблюдала со стороны, а вышла «в поле».

Регистрация и обучение: специалисты помогали мастерам создавать профили в сервисе MProfi, оформлять портфолио и учиться работать с заказами через смартфон.

Новая категория: в приложении появилась специальная вкладка «Разнорабочие», сделав услуги людей с улицы доступными для огромной базы пользователей банка.

Поддержка: помимо цифровых инструментов, рабочих обеспечили комплектами формы и горячим питанием.

Этот кейс показал, что цифровизация — не только про банковские переводы, но и про возвращение достоинства труду. Теперь работа ищет человека, а не наоборот.

Почему это важно для страны?

Победа MProfi на международном уровне: это сигнал о том, что социальные проблемы Кыргызстана можно и нужно решать с помощью технологий. Для мастеров это шанс выйти из «серой зоны» и увеличить доход, а для горожан возможность нанять проверенного исполнителя с историей заказов.

Успех на bema! 2025–2026 подтверждает: кыргызстанские продукты способны конкурировать с мировыми гигантами, если в их основе лежит решение реальных человеческих проблем.

MBANK — первый цифровой! Сделан в Кыргызстане.

Лицензия НБ КР № 014.
