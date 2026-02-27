Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay

В месяц Орозо особенно важно проявлять заботу и поддержку тем, кто нуждается в помощи. Внести фитр-садака можно быстро и удобно — прямо в приложении MegaPay.
Пользователям приложения доступна онлайн-оплата фитр-садака на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана. Мы сделали процесс максимально простым и понятным.
В MegaPay доступны два способа внесения фитр-садака:
1. Произвольная сумма
Вы можете самостоятельно указать размер пожертвования в соответствии со своими возможностями.
2. Автоматический расчет
Выберите продукт из предложенного списка и укажите число человек — приложение автоматически рассчитает сумму фитр-садака.
Как перечислить пожертвование:
- Зайдите в приложение MegaPay и перейдите в раздел «Сервисы».
- Откройте категорию «Благотворительность» → «Фитр-садака (муфтият)».
- Выберите удобный формат оплаты — вручную или с автоматическим расчетом — и подтвердите платеж.
MegaPay помогает выполнять духовные обязательства легко и своевременно. Поддержать нуждающихся в благословенный месяц можно всего за несколько минут — быстро, безопасно и без лишних хлопот.
Лицензии НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.