01:51
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Бизнес

BAKAI дарит кешбэк 5 процентов за покупку цветов и косметики весь март

BAKAI запускает акцию с повышенным кешбэком 5 процентов реальными деньгами для держателей карт Visa и «Элкарт плюс».

Весна — время заботы, внимания и ярких эмоций. BAKAI помогает сделать этот период еще приятнее, позволяя экономить на покупках для себя и близких. Каждая покупка в цветочных и косметических магазинах приносит клиентам дополнительную выгоду — весеннее настроение становится еще ярче.

Держатели карт Visa и «Элкарт плюс» от BAKAI получают кешбэк 5 процентов при оплате:

  • в цветочных магазинах (Buketto, Podari Mne, Flower Lab, Pandora, Fiesta Flowers и другие);

  • в магазинах косметики (Di Store, Hello Beauty, Beauty Showroom, Bonita, Vegas Beauty, Mega City, Elle Perfumes и другие).

Кешбэк реальными деньгами начисляется автоматически — без регистрации, промокодов и дополнительных действий. Достаточно оплатить покупку картой Visa и «Элкарт плюс» от BAKAI.

Акция действует с 1 по 31 марта 2026 года.
Подробные условия доступны на сайте bakai.kg и в мобильном приложении BAKAI.

Помимо специальной мартовской акции, для держателей карт BAKAI на постоянной основе действует базовый кешбэк от 1 процента на повседневные безналичные операции.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/364095/
просмотров: 614
Версия для печати
Материалы по теме
BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
BAKAI первым в КР запускает премиальные металлические карты Visa Infinite Metal
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
BAKAI поддержал фильм о героях спорта «Кыргызстан — родина чемпионов»
Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
Популярные новости
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Когда срочно нужна помощь&nbsp;&mdash; травмпункт 24/7 сети клиник &laquo;Авиценна&raquo; в&nbsp;Бишкеке Когда срочно нужна помощь — травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» в Бишкеке
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Как ELQR за&nbsp;шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана Как ELQR за шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 марта, понедельник
23:35
Xiaomi назвала популярные смартфоны, оставшиеся без официальной поддержки
23:15
В детсаду Бишкека плату за питание принимали воспитатели на личный счет
23:03
Чуйское облуправление капитального строительства возглавил Болот Апилов
22:47
Инструкция для кыргызстанцев. Что делать, если вас выселяют из отеля в ОАЭ
22:41
Лига вызова АФК: футбольный матч перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке