Бизнес

Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам

Сеть магазинов O!Store объявляет о снижении цен на 15 процентов на популярные модели Honor. Акция приурочена к началу весеннего сезона и призвана решить главную задачу покупателей — поиск ценных и технологичных подарков для близких без лишних затрат.

Смартфоны Honor — признанные мировые лидеры в области мобильной фотографии, прочности и автономности. Благодаря удобной рассрочке до одного года покупка становится легкой и доступной:

  • Honor 400 Lite — всего 2 тысячи 400 сомов в месяц. Элегантная модель с великолепным экраном для тех, кто ценит стиль и качественный контент.
  • Honor Х8с — от 2 тысяч 26 сомов в месяц. Надежный смартфон с мощной камерой и внушительным запасом памяти для самых ярких кадров.
  • Honor Х9с — от 2 тысяч 949 сомов в месяц. Бескомпромиссная защита и мощь. Модель отличается повышенной ударопрочностью и сверхвыносливым аккумулятором.

Успейте забрать свой Honor, пока он не достался тому, кто пришел раньше! Лучшие модели и востребованные цвета разлетаются в первую очередь.

Не ждите праздничного ажиотажа и пустых витрин — закажите смартфон прямо сейчас на O!Market в приложении «Мой О!», и он приедет к вам сам. Доставка бесплатная в пределах Бишкека. Также вы можете заглянуть в ближайший O!Store.

Важно:

  1. Все смартфоны проходят официальную регистрацию IMEI. Покупая в O!Store, вы получаете уверенность в легальности и бесперебойной работе вашего смартфона.
  2. Официальная гарантия производителя на смартфоны действует один год.

***

Снижение цен на смартфоны Honor действует с 02.03.2026 до даты, определенной организатором и опубликованной на сайте ostore.kg. Скидка 15 процентов распространяется на модели Honor X8c, Honor X9c и Honor 400 Lite во всех магазинах O!Store.

Количество акционного товара ограничено. Организатор акции вправе вносить изменения, а также завершить акцию досрочно. Предложение не суммируется с другими акциями. Подробную информацию можно получить по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», которое может отказать в его предоставлении. Лиц. НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте obank.kg.
