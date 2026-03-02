01:52
Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны

Министр цифрового развития Кыргызстана Азамат Жамангулов вручил почетную грамоту Антону  Собину — председателю совета директоров инвестиционного фонда Central Asia Capital. Награда стала признанием значительного вклада компании в процессы цифровой трансформации страны.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы совместных проектов. Особое внимание было уделено переходу к активной фазе создания Национального центра искусственного интеллекта, а также другим инициативам, которые должны составить ядро нового масштабного IT-кластера в Кыргызстане. Площадь будущего кластера превысит несколько десятков тысяч квадратных метров.

«В партнерстве с министерством мы переходим к активной фазе реализации ключевых проектов, включая Национальный центр ИИ. Эти инициативы станут основой нового IT-кластера, который значительно усилит позиции Кыргызстана в Центральной Азии», — рассказал председатель совета директоров Central Asia Capital Антон Собин.

 

Награждение состоялось на фоне активного развития партнерства между Минцифры и фондом. Ранее стороны подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого разрабатывается первый в КР технопарк в Токмаке площадью около 7 гектаров.

Накануне руководители фонда — Антон Собин и заместитель председателя совета директоров Андрей Степанок — посетили российскую авиабазу ОДКБ в Канте (Чуйская область). Объект функционирует с 2003 года на основании межгосударственного соглашения между Кыргызстаном и Россией и является важным элементом коллективной безопасности в регионе.

«Авиабаза в Канте — авиационный компонент сил оперативного реагирования ОДКБ. Она обеспечивает защиту воздушного пространства и прикрытие воздушных рубежей Центральной Азии. Для инвесторов крайне важно понимать весь фундамент долгосрочного развития страны — от цифровых проектов до базовых контуров безопасности. Все это звенья одной цепи», — прокомментировал визит Антон Собин.

По словам предпринимателя, физическая безопасность остается базовым условием для любого устойчивого экономического роста. «Когда правила понятны и стабильны, бизнес может планировать на годы вперед — вкладывать средства в инфраструктуру, кадры и технологии», — подчеркнул он. 
