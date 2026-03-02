Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке

Мобильный оператор О! объявил о мерах поддержки своих клиентов, находящихся в зоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Компания обеспечила абонентов бесплатным интернет-трафиком, чтобы они могли оставаться на связи с близкими.
В компании подчеркивают, что в моменты неопределенности возможность услышать родных перестает быть просто услугой и становится жизненной необходимостью.
«Для нас это прежде всего вопрос человечности и взаимной поддержки. В такие минуты крайне важно, чтобы каждый наш соотечественник за рубежом чувствовал связь с домом и мог оперативно получать важную информацию», — отметили в О!.
Бесплатный пакет объемом 500 мегабайт интернета автоматически начислен всем абонентам О!, находящимся в роуминге на территории следующих стран:
• ОАЭ;
• Саудовская Аравия;
• Катар;
• Иран;
• Иордания;
• Бахрейн.
Пакет действует в течение 30 дней, что позволит гражданам оперативно получать актуальную информацию и поддерживать контакт с родными в Кыргызстане. Контроль остатка трафика доступен в мобильном приложении «Мой О!».
Призываем вас соблюдать меры предосторожности, следовать инструкциям официальных служб.
Берегите себя, ваш О!.
Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.