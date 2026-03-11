Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле

Она снова в деле! «Оптима Банк» вернул мультивалютные карты Visa, которых так ждали путешественники и любители онлайн-шопинга.

Теперь планировать поездки и покупки станет значительно проще.

Главная фишка карты — полная свобода от лишних конвертаций.

Собираетесь в отпуск? Оплачивайте счета в USD и EUR напрямую, не теряя времени на расчеты курсов.

Заказываете новинки на Amazon или ASOS? Контролируйте каждый цент, оплачивая покупку в валюте сайта.

Даже ваши любимые сервисы Netflix, Spotify, Apple Music и другие — теперь под полным контролем.

Это больше, чем просто банковский продукт. Это ваш пропуск в мир глобальных сервисов и финансовой независимости.

Пришло время вернуть в кошелек международный стандарт комфорта.

Получить свою карту можно уже сегодня в любом офисе «Оптима Банка».