Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости

За последние несколько десятилетий Дубай стал символом стремительного развития и роскоши на мировом рынке недвижимости. Небоскребы, престижные жилые районы и курортные проекты мирового уровня сделали этот город одним из главных центров притяжения международного капитала.

Однако высокая динамика рынка Дубая сопровождается и значительными колебаниями. Последние международные напряженности, включая конфликты между США и Ираном, также усиливают риски для инвесторов. В таких условиях инвесторы из Кыргызстана могут рассмотреть возможности внутреннего рынка недвижимости, где потенциал роста остается стабильным, а уровень рисков значительно ниже.

Дубай вчера и сегодня: символ развития и волатильности

Дубай не всегда был таким оживленным мегаполисом, каким мы знаем его сегодня. Ранее рынок недвижимости здесь находился на начальной стадии развития: основное внимание уделялось торговле и отдельным небольшим проектам, а объем международных инвестиций оставался ограниченным.

Сегодня Дубай является одним из самых динамичных рынков недвижимости в мире. В 2024 году рынок установил новый рекорд — около 180 тысяч 900 сделок на сумму более 522 миллиардов дирхамов (≈$142 миллиарда). Это означает рост примерно на 36 процентов по количеству сделок и на 27 процентов по их стоимости по сравнению с 2023 годом.

Фото компании. Современный и динамичный Дубай

Эти показатели отражают высокий спрос на квартиры, виллы и земельные участки, а также устойчивый рост средних цен в сегменте новых проектов и на первичном рынке.

Тенденция роста продолжилась и в 2025 году. Общее количество сделок с жилой недвижимостью достигло почти 200 тысяч, а их совокупная стоимость составила 538,1 миллиарда дирхамов (≈$146,5 миллиарда) — рост примерно на 18,9 процента по объему и на 26,9 процента по стоимости по сравнению с 2024 годом. Средняя стоимость одной сделки увеличилась до суммы около 2,69 миллиона дирхамов.

Однако именно столь стремительный рост также делает рынок более подверженным колебаниям в зависимости от глобальных экономических условий. Рейтинговые агентства, такие как Fitch, ранее предупреждали, что после продолжительного периода перегрева цены на недвижимость в Дубае могут подвергнуться значительной коррекции — прогнозируется двузначное снижение в течение нескольких ближайших кварталов, если предложение превысит спрос.

Если сравнивать с международными рынками недвижимости, уровень цен в Дубае уже достаточно высок. Сегодня средняя стоимость квартир здесь составляет примерно $1 тысяча 700 – $2 тысячи за квадратный метр, а в престижных районах, таких как Downtown Dubai или Palm Jumeirah, цены могут превышать $25 тысяч за квадратный метр.

Для сравнения, в Бишкеке средняя цена квартир на первичном рынке составляет около $1 тысячи 400 за квадратный метр, что в несколько раз ниже, чем на многих международных рынках.

Фото компании. Интерьер квартиры в корпусе Lyra (Y3), фаза The Essence

Похожая ситуация наблюдается и в других городах региона. В Алматы (Казахстан) средняя стоимость квартир достигла примерно $1 тысячи 200 — $1 тысячи 300 за за квадратный метр, тогда как в таких глобальных мегаполисах, как Сеул или Сингапур, цены на жилье в центральных районах могут колебаться от $8 тысяч до $15 тысяч за квадратный метр.

Такая значительная разница в стоимости показывает, что развитые рынки требуют значительно более крупных инвестиций, а значит и несут более высокие риски при возникновении экономических или геополитических потрясений.

Таким образом, рынок недвижимости Дубая одновременно демонстрирует большой потенциал и высокую волатильность: быстрый рост цен последних лет сопровождается риском коррекции под влиянием внешних факторов — мировой экономики или международных напряженностей.

Рынок недвижимости Центральной Азии: прошлое и настоящее

В отличие от Дубая, страны Центральной Азии долгое время имели относительно медленно развивающийся рынок недвижимости с ограниченными масштабами. В начале 2000-х годов большинство сделок приходилось на базовый сегмент жилья, городская инфраструктура развивалась неравномерно, а приток прямых иностранных инвестиций в сектор недвижимости оставался сравнительно низким и в значительной степени зависел от внутренних бюджетов.

Однако за последние 5–7 лет регион переживает заметные изменения благодаря экономическому росту и улучшению инвестиционного климата.

В Алматы средняя стоимость квартир в центральных районах выросла примерно на 15–25 процентов в период 2022–2024 годов, чему способствовало активное развитие многофункциональных и премиальных жилых комплексов.

В Ташкенте предложение новых квартир увеличилось более чем на 30 процентов по сравнению с периодом до пандемии, что связано с экономическими реформами и открытостью Узбекистана для иностранных инвестиций.

В Бишкеке рынок также демонстрирует устойчивую динамику: в период 2021–2024 годов цены на жилье в центральных районах ежегодно росли в среднем на 12–18 процентов, особенно в сегменте современных жилых комплексов и многофункциональных проектов. Количество новых жилых проектов, получивших разрешение на строительство, также значительно увеличилось по сравнению с периодом 2015–2018 годов.

Кроме того, экономика стран Центральной Азии в последние годы демонстрирует устойчивый рост на уровне 4–6 процента ВВП ежегодно, что создает прочную основу для спроса на жилую и коммерческую недвижимость. Урбанизация, расширение среднего класса и стабильные денежные переводы трудовых мигрантов также стимулируют спрос на жилье внутри стран региона.

Фото компании. Масштабный городской комплекс All-in-One Royal Central Park

Сегодня в таких городах, как Алматы, Ташкент и Бишкек, все чаще появляются современные жилые кварталы, элитные квартиры, торговые центры и многофункциональные комплексы формата All-in-One.

Несмотря на то что рынок все еще остается относительно молодым по сравнению с глобальными центрами, такими как Дубай, именно эта стадия развития создает преимущества: более высокий долгосрочный потенциал роста, более доступные цены и меньшую волатильность по сравнению с уже перегретыми рынками.

Для инвесторов из Кыргызстана это является возможностью войти в формирующийся цикл роста, а не выходить на рынок, который уже достиг пика и характеризуется высокой волатильностью.

Бишкек — новая точка роста на карте недвижимости Центральной Азии

На фоне значительных колебаний на многих развитых мировых рынках недвижимости рынок Бишкека демонстрирует стабильный и привлекательный рост как для местных, так и для иностранных инвесторов.

Согласно рыночным данным, цены на жилье в Бишкеке значительно выросли в последние годы. В 2024 году средняя цена квартир в Бишкеке увеличилась примерно на 30,7 процента, достигнув почти 95 тысяч 900 сомов за квадратный метр, тогда как цены на частные дома также выросли на 25,3 процента, что отражает высокий интерес к недвижимости как со стороны покупателей, так и инвесторов.

Активность сделок на рынке новых жилых проектов также заметно увеличилась. В первые восемь месяцев 2025 года количество сделок с недвижимостью в Бишкеке выросло примерно на 74,6 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Высокий спрос наблюдается как в сегменте квартир, так и частных домов.

Доходность от сдачи жилья в аренду в Бишкеке оценивается примерно в 7–9 процента годовых, что значительно выше доходности многих традиционных финансовых инструментов.

Эти показатели свидетельствуют о том, что рынок недвижимости Кыргызстана не только демонстрирует уверенный рост стоимости, но и открывает устойчивые возможности для получения прибыли, что особенно привлекательно для инвесторов, ищущих реальные активы с относительно низкой волатильностью по сравнению с крупными международными рынками, такими как Дубай.

Читайте по теме Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park

В последние годы в Бишкеке начали появляться крупные городские комплексы, развивающиеся по модели All-in-One, которые объединяют жилье, коммерческую недвижимость и сервисную инфраструктуру в едином пространстве. Показательным примером является проект Royal Central Park, демонстрирующий, что рынок постепенно переходит к современным моделям городского развития и комплексному градостроительному планированию. Ожидается, что эта тенденция будет способствовать повышению стандартов рынка и окажет положительное влияние на стоимость недвижимости в Бишкеке в долгосрочной перспективе.

Фото компании. Изображение 5 жилых башен фазы The Essence в Royal Central Park — 2 башни по 29 этажей и 3 башни по 42 этажа

Это еще раз подтверждает важный вывод: вместо того чтобы следовать за высоковолатильными международными рынками, такими как Дубай, инвесторы из Кыргызстана могут воспользоваться возможностями внутреннего рынка, где рост остается стабильным, доходность остается привлекательной, а такие проекты, как Royal Central Park, становятся драйверами устойчивого развития городской среды.

Facebook

Instagram

YouTube





