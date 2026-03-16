Бизнес

«Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финансовой грамотности в вузах

«Элдик Банк» завершил национальную образовательную инициативу по финансовой грамотности среди студентов. Тренинги прошли в вузах всех областей Кыргызстана и охватили более 900 студентов и молодых специалистов.

Проект приурочен к 100-летию сберегательного дела в КР и реализован при поддержке Национального банка. В рамках инициативы образовательные встречи состоялись в Манасе, Оше, Караколе, Баткене, Нарыне и Таласе.

Финальный тренинг прошел в Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) в Бишкеке. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления «Элдик Банка» Айчурек Жакыпова и ректор КРСУ Сергей Волков. Они отметили важность повышения финансовой грамотности среди молодежи и роль образовательных инициатив в формировании устойчивого общества.

С лекцией для студентов выступил международный эксперт по инвестициям и финансовой грамотности Алексей Веретенов. Он рассказал о современных финансовых инструментах, инвестициях и стратегическом финансовом мышлении.

Также перед участниками выступил основатель студии 1.1 Studio и режиссер Данияр Болотбеков, который поделился опытом работы в креативной индустрии и рассказал о роли финансовой грамотности в реализации творческих проектов.

«В год столетия сберегательного дела для нас особенно важно передавать культуру финансовой ответственности молодому поколению. Финансовая грамотность помогает людям принимать взвешенные решения и строить устойчивое будущее», — отметила Айчурек Жакыпова.

Национальная инициатива «Элдик Банка» стала важным вкладом в развитие финансовой культуры в Кыргызстане. Образовательные тренинги в вузах всех регионов страны позволили не только повысить уровень знаний студентов о финансах, но и сформировать у молодежи ответственное отношение к управлению личными финансами.

Банк продолжит поддерживать образовательные и социальные проекты, направленные на повышение финансовой грамотности и развитие устойчивого экономического будущего республики.

Лицензия НБ КР № 033.

Ссылка: https://24.kg./biznes_info/366076/
