Бизнес

Жилье мечты — как быстро его купить или построить

В последние годы в Кыргызстане заметно вырос спрос на жилье. Многие задумываются о покупке квартиры или о строительстве собственного дома.

Улучшить свои жилищные условия теперь стало проще — в O!Bank можно быстро оформить ипотеку на выгодных условиях, получить необходимое финансирование и реализовать свои планы без лишних сложностей.

Преимущества ипотечного кредита:

• быстрое рассмотрение заявки;
• минимальный пакет документов;
• удобное получение средств;
• гибкие условия и сроки погашения.

Основные условия:

• Сумма кредита — от 250 тысяч до 12 миллионов 500 тысяч сомов.
• Срок — от 6 до 120 месяцев.
• Процентная ставка — от 18 процентов годовых.
• Обеспечение — недвижимость или денежные средства на счете.
• Обязательное страхование недвижимости — при сумме кредита свыше 4 миллионов 250 тысяч сомов.
• Первоначальный взнос — не менее 20 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости. При отсутствии взноса возможен дополнительный залог.

Обратитесь в офисы O!Bank — специалисты помогут подобрать оптимальные условия и оформить ипотеку быстро и удобно.

ГЭПС — от 19,44 процента. Подробности по ссылке. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
