Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США

Руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева совершила визит в резиденцию Mar-a-Lago во Флориде (США), где встретилась со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Сержио Гором. В рамках встречи обсуждались ключевые направления двустороннего взаимодействия, включая развитие сотрудничества в сфере инвестиций и бизнеса.

Переговоры состоялись на фоне усиливающегося взаимодействия между Ташкентом и Вашингтоном. Узбекистан в последние годы последовательно расширяет партнерство с США, уделяя особое внимание экономическим инициативам и привлечению инвестиций.

Комментируя итоги визита, Саида Мирзиеева поблагодарила американскую сторону за гостеприимство и отметила конструктивный характер диалога. По ее словам, достигнутые договоренности создают основу для дальнейших контактов, в том числе предстоящих встреч в Вашингтоне.

Судя по опубликованным материалам, на встрече также присутствовали дочь Дональда Трампа Тиффани Трамп и ее супруг Майкл Булос.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/369343/
